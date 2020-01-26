В Японии зафиксирован четвертый случай заболевания коронавирусом

На территории Японии четвертый человек заболел коронавирусом 2019-nCoV. Инфицированным снова оказался китайских гражданин, который прилетел на японские острова из китайского города Ухань.

Мужчина обратился к медикам в префектуре Айти после того, как почувствовал резкое повышение температуры, передает телерадиокомпания NHK со ссылкой на данные местного министерства здравоохранения, труда и благосостояния. В настоящее время состояние пациента оценивается как стабильное. Примечательно, что китаец приземлился в Японии 22 января, а его диагноз официально был подтвержден только спустя шесть дней.

Японские власти в настоящий момент готовятся к эвакуации своих граждан из Уханя. Вопрос прорабатывается с китайским правительством. Дипломатам посольства Японии в Пекине надлежит в кратчайшие сроки собрать информацию о желающих вернуться на родину.