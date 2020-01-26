Быть студентом выгоднее всего в Саратове, Челябинске, Воронеже, Барнауле и Тольятти - как показало исследование Авито, в этих городах и зарплата неплохая, и аренда квартиры обойдется совсем недорого. Насколько результаты этого исследования соответствуют действительности, убедились собкоры "РГ".

Еще с советских времен студенческим городом считается Саратов. По данным областного министерства образования, в регионе, преимущественно в самом Саратове, сейчас обучаются свыше 70 тысяч студентов, и получать образование в город едут люди практически со всей страны, а также 60 иностранных государств. В основном это, конечно, представители стран Азии и Африки.

Одна из привлекательных сторон жизни в Саратове - чуть более низкие цены на продукты питания и услуги, чем во многих соседних регионах. Снять однокомнатную квартиру действительно можно примерно за 10 тысяч рублей и не слишком далеко от центра города, где сосредоточено большинство учебных заведений. В то же время это преимущество "компенсируется" низкой заработной платой, по которой регион находится в аутсайдерах Приволжского федерального округа. В прошлом году средние заработки колебались в пределах 27-28 тысяч рублей. Правда, в областном центре они повыше - составляют порядка 38 тысяч рублей.

Много молодых людей сейчас устраиваются на подработку в приобретающие все большую популярность в волжском городе сервисы быстрой доставки еды. В то же время среди студентов есть свои "целевые" группы, где заработки существенно выше средних. Например, в Саратове находятся представительства ряда компаний, в том числе зарубежных, работающих в сфере IT-технологий, где трудятся сотни молодых людей, среди которых немало студентов технических вузов.

Примерно такая же ситуация и в другом городе студентов - Воронеже. По данным риелторов, приехавшая за высшим образованием молодежь формирует 40 процентов городского рынка аренды квартир.

- "Однушки" - это вотчина студентов, - говорит продавец недвижимости Оксана Аникеева. - В среднем аренда квартиры такого класса стоит около десяти тысяч рублей в месяц. Только в центре это будет "хрущевка" в не самом лучшем состоянии, со старой техникой и минимальным комплектом мебели. А на окраинах, где тоже есть вузы, за эти же деньги можно снять хорошо обставленную квартиру в новом доме.

Снимать квартиры в складчину, искать подработку - удел многих сегодняшних студентов

На цену влияет и близость к месту учебы. Скажем, главный корпус Воронежского госуниверситета, где находится большинство естественно-научных факультетов, расположен в самом центре города, а общежитий вокруг него нет - они в другом студгородке, до которого час езды на маршрутке. Владельцы квартир этот момент учитывают, и квартиры у ВГУ стоят на три - пять тысяч рублей дороже. Зато студенты имеют возможность снимать квартиры в складчину: вдвоем - однокомнатную, втроем-вчетвером - двухкомнатную и так далее, - сокращая таким образом расходы на жилье как минимум вдвое.

Хорошо в Воронеже и с работой для студентов. 25-27 тысяч рублей в месяц можно заработать не имея никаких навыков.

Однако данные Авито не всегда совпадают с реальностью. Так, по оценкам сервиса, аренда "однушки" обходится в среднем в 22 тысячи рублей. Но по данным ГК "Актив", в Центральном районе города аренда однокомнатной квартиры обойдется в 32,5 тысячи рублей. На Васильевском острове можно снять жилье за 24,5 тысячи. Но квартплату придется оплачивать отдельно. В центре ее размер высок - платеж за отдельную квартиру составляет от пяти до десяти тысяч рублей в месяц в зависимости от типа дома. Многие студенты снимают комнату вскладчину, селятся по два-три человека в одну комнату. Традиционно самое дешевое жилье в Колпино или в Шушарах. Там однушку можно снять и за 17 тысяч. Но это слишком далеко от учебы. Кстати, свыше 70 процентов студентов в Петербурге - иногородние. Многим из них мест в общежитии не хватает и они вынуждены снимать жилье.

Зато дороговизна аренды жилья в Санкт-Петербурге, можно сказать компенсируется высокими заробатками стедентов. Они получают в среднем 39 тысяч рублей. Вакансии для студентов на рынке труда города занимают особую нишу. Главная их особенность - скользящий график, который составляется раз в неделю. Студентам удобно, когда перед зачетами они могут работать и два часа в день, а в свободные дни - восемь или даже 12. Такой плавающий график им могут предложить службы доставки, кафе, куда их принимают официантами, уборщиками и кассирами. Студенты также устраиваются таксистами и грузчиками.

Подобная ситация и в других крупных городах. Например, в Екатеринбурге студенты в свободное от учебы время чаще всего находят подработку в сфере услуг. По данным портала работа.ру, наиболее востребованы у работодателей менеджеры по продажам (их заработок - 20-45 тысяч рублей в месяц), продавцы-консультанты (15-40 тысяч), промоутеры (10-20 тысяч), работники ресторанов быстрого питания и курьеры (20-25 тысяч).

Большой популярностью у студентов, предпочитающих "работать головой", пользуются репетиторство (500-700 рублей за часовое занятие) и написание рефератов, курсовых и дипломных работ (за этот труд молодежи платят от 20 до 40 тысяч в месяц).

На аренду квартир студенты в Екатеринбурге тратят от 15 тысяч за однокомнатную до 20-27 тысяч за "двушку" вместе с коммунальными расходами. Если дом старый, а квартира в неважном состоянии, аренда обходится дешевле - 12-13 тысяч за однокомнатную.