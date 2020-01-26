В Кремле рассказали про карт-бланш Мишустину

Президент Владимир Путин дал премьер-министру карт-бланш на формирование кабмина. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1", передает сайт vesti.ru.

"Конечно же, существует кадровый резерв, из которого по необходимости достают те или иные кандидатуры, предложения по кандидатурам. Но поскольку предложение поступило Мишустину как главе кабинета, то я убежден, что у него был и существует определенный карт-бланш на формирование своей команды", - заявил Песков.

При этом глава правительства несет ответственность перед президентом, подчеркнул представитель Кремля.

Напомним оценку, который президент дал новому кабинету министров. Владимир Путин назвал его "очень сбалансированным".