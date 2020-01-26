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26.01.2020 14:19
Рубрика: Власть

В Кремле рассказали про карт-бланш Мишустину

Текст: Кира Латухина

Президент Владимир Путин дал премьер-министру карт-бланш на формирование кабмина. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1", передает сайт vesti.ru.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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"Конечно же, существует кадровый резерв, из которого по необходимости достают те или иные кандидатуры, предложения по кандидатурам. Но поскольку предложение поступило Мишустину как главе кабинета, то я убежден, что у него был и существует определенный карт-бланш на формирование своей команды", - заявил Песков.

При этом глава правительства несет ответственность перед президентом, подчеркнул представитель Кремля.

Напомним оценку, который президент дал новому кабинету министров. Владимир Путин назвал его "очень сбалансированным".

Власть Работа власти Внутренняя политика Президент Администрация Президента Формирование нового правительства России

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