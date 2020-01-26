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26.01.2020 19:54
Рубрика: Власть

Погоны по уставу

В России могут ужесточить ответственность за незаконную продажу и ношение воинской формы
Текст: Михаил Фалалеев
Российская газета - Федеральный выпуск № 15(8069)
Представители некоторых общественных движений направили обращение в Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции опубликовали в СМИ предложения об ограничении в свободной продаже формы сотрудников МВД. По их мнению, за последнее время в стране выросло число преступлений, которые были совершены злоумышленниками с использованием полицейской формы. Мол, форму сотрудника полиции - повседневную, полевую и парадную, - можно легально приобрести в интернет-магазинах или с рук на специализированных сайтах купли-продажи. Именно поэтому предлагается инициировать поправки в законодательство и запретить свободную продажу формы сотрудников МВД на территории России.

При этом авторы обращения знают, что в российском законодательстве уже существует ответственность за незаконное ношение формы сотрудника полиции. Так, за незаконное ношение формы сотрудника правоохранительных органов предусмотрена административная ответственность - штраф до 1,5 тысячи рублей с конфискацией формы. Но, по их мнению, эта мера воздействия на правонарушителей себя исчерпала и не сдерживает преступников.

Фото: Павел Комаров/ РИА Новости
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Собеседники корреспондента "РГ" в правоохранительных органах в целом разделили пафос авторов этого обращения. Но подчеркнули, что о запрете продажи формы говорить бессмысленно. Свободная продажа любой формы и так запрещена. Абсолютно гражданский человек, не имеющий никакого права на ношение любой воинской формы - полицейской, армейской, МЧС или ФСБ, - купить ее не сможет - ее ему никто не продаст без предъявления соответствующих документов. Есть специализированные магазины - "Военторг", "Звезда" и т.д., где полицейский или военнослужащий могут приобрести нужные ему предметы формы, погоны, фурнитуру. Но он при этом обязан показать действующее служебное удостоверение. При этом сержант не сможет купить офицерские погоны, а лейтенант - полковничьи звездочки. Ответственность в первую очередь несет продавец. А покупатель будет наказан, если его задержат в несоответствующей его рангу форме.

Чтобы купить обмундирование, надо предъявить служебное удостоверение

Опять же, многие люди покупают камуфляж для охоты, рыбалки, туризма, просто для удобства. Это тоже форма, которую делают тысячи не связанных с военной промышленностью мелких швейных предприятий. Как их запретить?

Наиболее логичный выход - ужесточить ответственность за продажу и незаконное ношение реально существующей сегодня ведомственной формы.

Власть Безопасность Законодательная власть Госдума

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