В России случаи заражения новым вирусом не подтвердились

Лабораторно подтвержденных случаев заболевания, вызванных новым коронавирусом, в России не зарегистрировано, сообщил в Telegram замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай. Все пациенты, попавшие в поле зрения врачей с признаками простуды, заболели ОРВИ или обычным гриппом.

Все необходимые заградительные меры уже работают, но позаботиться о том, чтобы не допустить распространение инфекции, должны все граждане.

"Я готов пожать руку каждому, кто будет в общественных местах носить марлевую защитную повязку, - заявил журналистам экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко. - Но и от рукопожатий сейчас лучше воздержаться - вирус выделяется при кашле и чихании, попадает на руки и передается другим людям при контакте". Роспотребнадзор также рекомендует чаще мыть руки. Туристов, оказавшихся в эти дни в Китае, предупреждают, что нельзя есть сырые продукты, важно избегать контакта с животными.

Китайские эпидемиологи начали разработку вакцины от нового вируса. Параллельно ученые пытаются подобрать лекарственные вещества, которые бы эффективно противодействовали пневмонии, вызванной коронавирусом. Стандартные схемы лечения тут не помогают. В России, как ранее заявили в Роспотребнадзоре, тоже идут исследования и по вакцине, и по созданию антиретровирусного препарата. "Быстро разработать тест-систему для диагностирования нового вируса 2019-nCoV - это вполне реально, - пояснил "РГ" руководитель лаборатории геномной инженерии Павел Волчков. - Технология отработана - так называемая ПЦР-диагностика уже давно и широко применяется в отношении многих вирусных инфекций. Поэтому как только в Китае был расшифрован геном нового вируса, наши специалисты смогли сразу же приступить к этой работе. Потребуется недельный срок".

Создание вакцины - более сложная задача. Можно уложиться в 3-6 месяцев. Но, по стандартным правилам, вакцина должна пройти клинические исследования и процедуру регистрации, в результате срок вывода нового препарата на рынок может затянуться до 1,5-2 лет и больше. Но в условиях эпидемии (как это было с лихорадкой Эбола) допускается испытание вакцины в "полевых условиях" - в очаге поражения.

Дальний Восток на особом положении

В Хабаровском крае за прибывающими из КНР установлен двойной контроль. Авиакомпании и гостиницы получили инструкции на случай появления граждан с выраженными признаками простуды - их предписано изолировать до приезда специалистов Роспотребнадзора. Накануне в край поступили разработанные в России экспресс-тесты для определения нового коронавируса. "Мы можем достоверно установить наличие возбудителя. Для этого исследуются мазки пациентов, и идентификация занимает всего два-четыре часа", - сообщила глава краевого Роспотребнадзора Татьяна Зайцева. В Приморье начали проверку предприятий, где работают граждане Китая. В Амурской области все готово для приема людей с подозрением на коронавирус, в том числе разработаны листы маршрутизации больных. Специалисты советуют дальневосточникам на время отказаться от поездок в КНР.

Подготовил Александр Филимоненко