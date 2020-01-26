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26.01.2020 15:00
Рубрика: Власть

В Совфеде прокомментировали заявление адмирала США об обороне России

Текст: Николай Грищенко
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич прокомментировал заявление адмирала Джеймса Фогго об обороноспособности России.

Фото: AP Photo/Darko Bandic
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В частности, командующий ВМС США в Европе порекомендовал союзникам Вашингтона с ограниченными ресурсами, следовать примеру Москвы в военной сфере.

Российский сенатор отметил, что хотя РФ нарастила оборонный потенциал, но пример лучше брать с ее мирных инициатив.

"Думаю, что следует брать пример с России, адекватно реагируя, прежде всего, на ее мирные инициативы. До сих пор нет внятного ответа со стороны США на наши предложения о продлении договора об ограничении стратегических наступательных вооружений", - заявил РИА Новости сенатор.

По его мнению, обстановка в мире такова, что Россия обязана заниматься укреплением своей обороноспособности.

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