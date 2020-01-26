Военные РФ доставили гумпомощь в один из самых разрушенных районов Алеппо

Военнослужащие России доставили партию гуманитарной помощи в Мугаир - один из наиболее бедных и пострадавших от действий боевиков районов города Алеппо. Об этом сообщили в российском Центре примирения враждующих сторон (ЦПВС).

Местным жителям раздали продукты питания, а также предметы первой необходимости, пишет ТАСС. Сотрудники ЦПВС и местные власти постарались, чтобы гуманитарная помощь в первую очередь была предоставлена наиболее нуждающимся гражданам, чьи родные погибли во время атак террористов на Алеппо.

Напомним, минувшей ночью артиллерия сирийской армии нанесла интенсивные удары по позициям бандформирований в западных окрестностях города Алеппо. Огонь ведется по форпостам террористов у населенных пунктов Кфар-Хамра, Хан-эль-Асаль, Эль-Мансура, Бухус и Кфар-Наха. Боевики понесли серьезные потери. Ранее МИД Сирии уведомил Совбез ООН о том, что правительственные войска проводят военные операции в провинциях Идлиб и Алеппо для защиты мирных граждан, обратившихся за помощью к сирийской армии.