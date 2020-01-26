В очередном туре регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ все команды из лидирующей тройки выиграли свои матчи, причем краснодарский "Локомотив-Кубань" по-прежнему не знает поражений после прихода на пост главного тренера Евгения Пашутина и одержал уже шестую победу подряд. На своей площадке железнодорожники взяли верх над красноярским "Енисеем" - 94:79.

В этом матче приятным откровением стала игра атакующего защитника молодежной сборной России Захара Ведищева - сына президента ПБК "Локомотив-Кубань" Андрея Ведищева. Во-первых, 19-летний Захар вышел на площадку в стартовой пятерке, а во-вторых, установил сразу несколько своих личных рекордов за недолгую карьеру в Единой лиге - по игровому времени в матче (23 с половиной минуты), по набранным очкам (16) и по точным броскам с дальней дистанции (четыре).

Сама встреча между непотопляемым в последнее время "Локо" и открытием нынешнего сезона "Енисеем", который начал турнир с сенсационной победы над ЦСКА, прошла в спокойном режиме. Краснодарцы выиграли все четыре десятиминутки, постепенно наращивая свое преимущество, максимальный отрыв от гостей составил 24 очка (85:61 на 35-й минуте). Лучшим бомбардиром у южан стал Джонни О Брайант (24 очка плюс десять подборов). У сибиряков Александр Гудумак реализовал все семь бросков со средней и ближней дистанции, набрав максимальные для баскетболистов команды гостей 14 очков.

- Самоотдача ребят была на высоком уровне, - похвалил свою команду наставник "Локо" Евгений Пашутин. - Перед матчем мы много разговаривали о защите, о том, как будем играть, чтобы остановить лидеров соперника. И у нас получилось! Полностью контролировали ритм игры, выиграли все четверти, стали лучше защищаться. Двигали мяч в нападении, не передерживали, использовали размен и не теряли концентрацию. Все вышли на площадку, играли, по сути, двумя пятерками. И отдельное большое спасибо болельщикам за поддержку на уровне.

Захар Ведищев объяснил, почему игра с "Енисеем" стала для него особенной: "Я впервые на взрослом уровне показал такой результат. Единая лига считается одним из сильнейших национальных чемпионатов в Европе, поэтому любому молодому баскетболисту отрадно демонстрировать такие показатели. Рад, что смог показать все лучшее, но на первом месте командная работа. Главное, что мы смогли победить весьма неуступчивого соперника".

Евгений Пашутин после отставки итальянского специалиста Луки Банки и временной работы в качестве и.о. главного тренера серба Богдана Карайчича принял "Локомотив-Кубань" в первой декаде декабря. С того момента в Единой лиге друг за другом обыграны пермская "Парма", до сих пор остающиеся лидерами чемпионата подмосковные "Химки", польская "Зелена-Гура", БК "Нижний Новгород", белорусский "Цмоки-Минск" и теперь вот "Енисей".

На короткое время "Локомотив-Кубань" догнал ЦСКА, а армейцы вернули себе чистую вторую строчку в таблице, огорчив на берегах Волги нижегородцев - 93:84. "Химки" на выезде в столице Беларуси взяли верх над "Цмоки-Минск" - 94:80.

Завершался тур матчем под солидной вывеской - участник Евролиги питерский "Зенит" против продолжающего борьбу в Кубке Европы казанского УНИКСа. Команда из Санкт-Петербург, одолевшая на днях греческий "Олимпиакос", воскресным вечером умудрилась растерять на своей площадке преимущество в 14 очков. "Зенит" полностью провалил вторую половину матча (26:49), получив нокдаун еще в третьей четверти (13:31). Итоговый результат - 86:75 в пользу казанцев.

Положение в лидирующей группе: "Химки" - 14 побед и одно поражение, ЦСКА - 12-4, "Локомотив-Кубань" - 11-4, УНИКС - 9-5. Только у этих клубов положительный баланс выигрышей и неудач. Дальше идут казахстанская "Астана"(6-7), эстонский "Калев", "Енисей" и явно неприлично для команды Евролиги находящийся в глубине таблицы "Зенит" (по 6-8).

Кубок России

В розыгрыше Кубка страны, который проводится под эгидой Российской федерации баскетбола (РФБ), сыгран первый матч во второй полуфинальной паре. "Восток-65" из Южно-Сахалинска победил "Темп-СУМЗ-УГМК" (Ревда) со счетом 73:70.

В нынешнем турнире Суперлиги-1 оба соперника идут в обширной группе участников, по пятам преследующих тройку лидеров. В октябре в рамках первого круга эти команды уже встречались друг с другом, и тогда в Ревде убедительно взяли верх хозяева - 61:82. Сейчас сахалинцы как бы взяли реванш, но по счету и перед ответной игрой он неубедительный.

В составе "Востока-65" двузначные показатели по результативности у Евгения Карпеко (20 плюс 12 подборов), Даниила Соловьева (14), Ильи Сыроватко (13) и Александра Варнакова, в рядах ревдинцев отличились Федор Ключников (14) и Илья Карпенков (13).

Ответный матч состоится 13 февраля в Ревде. Напомним, что ранее в другой паре полуфиналистов в первом матче БК "Самара" на выезде обыграл екатеринбургский "Уралмаш" - 70:61. Ответная встреча также назначена на 13 февраля.

Напомним, что в этом турнире, в отличие от чемпионата России, клубам запрещено использовать в своих рядах иностранных легионеров.