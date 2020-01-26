Выбираем Nissan Patrol: достойный конкурент или тень Land Cruiser?

Nissan Patrol - такая же японская легенда, как Land Cruiser или Pajero. За свои таланты покупатели полюбили еще третье поколение начала 1980-х годов, которое до сих пор можно встретить как в сибирских деревнях, так и на всевозможных трофи-рейдах. Patrol пятого поколения амплуа сменил, превратившись в солидный и недешевый внедорожник, который заслужил популярность в кругах уважаемых и авторитетных покупателей. Правда, было это 10-15 лет назад. Сегодня же цены на могучий Nissan тех лет упали до отметки нового "Кашкая". Есть ли смысл покупать подержанную легенду за такие деньги?

Nissan Patrol V (Y61) появился в 1997 году и продержался на конвейере вплоть до 2010 года, пережив один рестайлинг и пару модернизаций. Как и предшественник, внедорожник пятого поколения выпускался во множестве модификаций и с широкой линейкой двигателей. Особую популярность модель получила на Ближнем Востоке, откуда нередко попадала и в Россию.

В нашей стране "пятый Патрол", продававшийся дешевле Land Cruiser, все равно, в первую очередь, был символом статуса и финансового успеха своего владельца, а уже во-вторую - инструментом для покорения бездорожья. Спустя полтора десятилетия эти функции потихоньку сливаются. Patrol V нередко становится базой для серьезного внедорожного тюнинга у обеспеченных граждан.

Дорестайлинговые версии перешагнули 20-летний рубеж и порой полумиллионный пробег. Состояние их чаще всего описывается фразой "на ходу" или "нормальное для своих лет", что чаще всего означает скорый конец большинства агрегатов. Зато стоят такие версии от 350 000 рублей, так что при вложении некоторых сил и средств, погонять на "Патруле" какое-то время еще получится.

От 500 000 рублей начинаются экземпляры, на которые можно взглянуть уже без слез. Особенностью возрастных вариантов является возможность найти простые комплектации с механическими коробками передач и базовыми моторами, которые дешевле.

От 750 000 рублей будут стоить рестайлинговые внедорожники с относительно вменяемыми пробегами - до 200 000 км, достоверность которых, конечно же, стоит проверять.

Ну а за миллион рублей и выше можно найти хорошие варианты Nissan Patrol последних лет выпуска с проверенной историей и порой даже из одних рук.

Свыше 1,5 миллионов рублей как правило стоят тюнинговые внедорожные монстры, покупка которых - дело индивидуальное. Главный вопрос тут - насколько качественно были проведены работы и каким нагрузкам подвергался автомобиль.

Двигатели

Фото: Пресс-служба Nissan.

Как уже было сказано выше, на Nissan Patrol устанавливалась богатая линейка силовых агрегатов, из которых, к сожалению, далеко не все заслужили популярность по причинам не самой высокой выносливости.

Базовым для "Патрола" служил древний 2.8-литровый, причем шестицилиндровый дизельный мотор серии RD28T. Мощность его была всего 128 лошадиных сил, а потому под капотом более чем двухтонного внедорожника он всегда работал на пределе возможностей. Следствием этого стала склонность к перегреву и в дальнейшем к повреждению дорогущей алюминиевой ГБЦ.

Двигатель ременной, а потому систему ГРМ нужно менять каждые 60-70 тыс.км. Турбонаддув у заботливых хозяев ходит не менее 250 тыс.км, столько же протянет и ТНВД. А вот всевозможные сальники двигателя начинают подтекать через 100 000 км пробега, а то и раньше. Само собой, от старости могут докучать разнообразные датчики и электронные системы управления подачей топлива.

Главным для Nissan Patrol V стал 3.0-литровый четырехцилиндровый 160-сильный турбодизель серии ZD30DDTI. Двигатель избавился от части проблем предшественника, но добавил своих. Мотор стал цепным, с ресурсом ГРМ не менее 200 тыс.км, зато слабовата оказалась система приводного ремня, которая требует внимания те же каждые 60 тыс.км. Потеряла в ресурсе турбина: проблемы с ней могут начаться уже после 100 тыс.км пробега. Да и от перегревов при серьезных нагрузках мотору избавиться не удалось. Капризной оказалась система смазки и охлаждения поршней, что в критических случаях приводит к прогоранию последних. Проблема была настолько актуальна, что Nissan признал ее гарантийной, а окончательно избавиться от недуга удалось лишь после рестайлинга модели.

Увы, самый надежный и неубиваемый дизель TD42 (125-136 л.с.) и его турбоверсия (145-160 л.с) в Россию официально не попали. О ресурсе легендарного мотора-миллионника с вечной шестереночной системой ГРМ ходят легенды. Такие машины к нам приезжали в основном с Ближнего Востока, а также переставлялись умельцами с прошлого поколения Patrol Y60.

Что касается бензиновых двигателей, то на Nissan Patrol устанавливалось два рядных шестицилиндровых агрегата - объемом 4.5 (200 л.с.) и 4.8 литра (245 л.с.). Первый двигатель, опять же, к нам попадал в основном с востока. Второй поставлялся официально, начиная с рестайлинга модели.

В силу редкости первого и зашкаливающей прожорливости второго (расход в 25-30 литров на 100 км для мотора 4.8 - норма) ни тот, ни другой в России распространения не получили, хотя редкие владельцы отзываются о них хорошо. На бензиновые агрегаты нередко устанавливают ГБО.

Трансмиссия

Фото: Пресс-служба Nissan.

Все дизельные двигатели, а также бензиновый мотор 4.5 оснащались на выбор либо механической, либо автоматической коробкой передач. Бензиновый агрегат 4.8 - только автоматом. Интересно, что на недешевой машине "механика" пользовалась хорошим спросом: 4 из 10 экземпляров - "на ручке".

Особых претензий к ручным коробкам нет, но их ресурс прямо-пропорционален мощности двигателя. На мощные версии трансмиссии ставились более выносливые. При нормальном ритме движения около 150 тыс.км проходит сцепление, 250-300 тыс.км выдержит маховик. Если регулярно бывать на серьезном бездорожье, ресурс стоит делить на два.

Четырехступенчатый автомат Jatco серии RE4R03A после рестайлинга был заменен на 5-ступенчатый. Коробка очень вынослива и при регулярной замене масла (не реже 80 тыс.км) спокойно выхаживает до 300 тыс.км. Опять же, серьезные внедорожные вылазки могут прикончить ее гораздо быстрее.

Что касается полного привода, то на Nissan Patrol используется старая добрая система Part-Time, причем классические системы ее обслуживания из прошлого века уже неведомы современным автомобилистам.

Собственно, передний мост подключается жестко на малых скоростях без межосевого дифференциала и не выносит езды по сухому асфальту. Если этим пренебрегать, растянет цепь раздатки.

Чудо-опция - ручная блокировка муфт передних ступиц, которые необходимо активировать перед штурмом бездорожья балонным ключом. Если этого не делать, механизмы рано или поздно выйдут из строя.

Вообще вся система полного привода Patrol требует танцев с бубном на каждом ТО и после каждой серьезной вылазки на бездорожье. Регулярно придется смазывать не только муфты ступиц, но и поворотные кулаки, и шлицы карданных валов. К стоит прибавить замену масла в мостах и раздатке. Регулярно нужно пользоваться задней межколесной блокировкой, чтобы не закис ее пневматический привод.

Подвеска и рулевое управление

Фото: Пресс-служба Nissan.

Выносливость зависимой подвески Nissan Patrol напрямую связана с образом жизни владельца. Если амортизаторы у рядового автомобилиста выхаживают до 150 тыс.км, то у джипера их ресурс сокращается вдвое.

Что такое замена пружин на "Патруле" городские жители порой так и не узнают, зато охотники и рыболовы делают это регулярно. Вся подвесочная мелочевка выхаживает не менее 100 тыс.км, а система рулевого управления порой ходит и все 300 тыс.км.

Больше всего беспокойств доставляет отключаемый с помощью электропривода задний стабилизатор. Его конструкция оказалась слишком капризной и к тому же дорогой в ремонте, так что многие владельцы при поломке стабилизатор просто удаляют.

Кузов и салон

Фото: Пресс-служба Nissan.

Увы, по непонятным причинам Nissan Patrol оказался крайне слаб на коррозийную стойкость. Если машины, официально поставляемые в Россию ей еще как-то сопротивлялись, то привезенные экземпляры с Ближнего Востока цвели почти сразу. Так что забота о защите легла на плечи владельцев. Родная краска, живые пороги, двери и капот, а также читаемый номер рамы говорят о заботливых руках.

Салон машины особой добротностью тоже не отличался. Грубая кожа, повсеместная пластмасса и богатство опций: на возрастных "Патрулях" кресла, руль и обшивка дверей часто сильно потрепаны, а многие электронные системы уже не работают. Противоположная ситуация у 10-летних машин из одних рук, которые нечасто съезжали с асфальта. Тут порой можно встретить варианты почти в первозданном виде.

Вывод

Фото: Пресс-служба Nissan.

Nissan Patrol V (Y61) - это палка о двух концах. С одной стороны, простейшая кондовая конструкция с серьезным запасом прочности и древние всепрощающие агрегаты сложили за "Патрулем" репутацию не беcпроблемного, но очень выносливого аппарата, который при серьезных неисправностях все равно довезет вас до дома, причем по любым дорогам.

С другой стороны, ремонт и обслуживание внедорожника - это бесконечная головная боль из-за слабых и не самых удачных дизелей, капризной системы полного привода и, главное, очень дорогих запчастей. Для 3.0-литрового дизеля головка блока цилиндров, которая находится в зоне риска стоит 122 000 рублей. А оригинальный топливный насос высокого давления обойдется - внимание! - в 287 000 рублей.

Для минимизации расходов стоит смотреть в сторону машин не ранее 2005 года выпуска, когда Nissan Patrol получил все возможные модернизации. С пробегом до 200 тыс.км, которые позволят относительно без проблем проездить еще тысяч 50-100 км, а также желательно из одних заботливых рук человека, который не занимался серьезным офф-роудом. Либо искать Patrol с супер-дизелем 4.2. Как показывает практика, по стране таких машин в продаже можно найти штук пять-десять.