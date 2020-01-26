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26.01.2020 21:59
Рубрика: Спорт

Ворота нараспашку

"Зенит" проиграл в контрольном матче со счетом 3:6
Текст: Сергей Литвинов
Российская газета - Столичный выпуск № 14(8068)
Питерский "Зенит" потерпел первое поражение в году. В товарищеском матче на сборах в Катаре "сине-бело-голубые" с крупным счетом проиграли австрийскому "Ред Булл Зальцбургу" - 3:6.

К слову, встреча прошла в формате трех таймов по 40 минут. Уже к 34-й минуте "Зальцбург" повел со счетом 3:0 и фактически решил все вопросы по итоговому результату. У питерцев забивали Йордан Осорио, Олег Шатов и Роберт Мак.

- Конечно, этот матч дал гораздо больше пищи для размышлений, чем предыдущая встреча с "Аль-Увайнахом". С точки зрения информативности много моментов как со знаком плюс, так и минус, - отметил Семак. - Соперник выглядел свежее. Но сложно сказать, насколько повлиял тот факт, что у них сезон стартует раньше.

Фото: AP Photo/Michel Spingler
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Как и в матче с "Аль-Увайнахом", в стартовом составе "Зенита" с капитанской повязкой вышел Александр Кокорин, будущее которого по-прежнему в тумане. Состоится ли его переход в "Сочи" на правах аренды до конца сезона или нет - все еще не ясно. Позиция игрока и Семака известна: оба хотят продолжить сотрудничество. Между тем руководители как "Зенита", так и "Сочи" продолжают настаивать, что Кокорин окажется в сочинской команде.

Тем временем московский ЦСКА одержал непростую победу на сборах в Испании над австрийским клубом ЛАСК. Армейцы выиграли благодаря дублю Николы Влашича - 2:1.

После матча Влашич ответил на несколько вопросов. В частности, хорват подчеркнул, что "красно-синие" все еще верят в чемпионство, хотя отставание от "Зенита" составляет 11 очков.

- Все возможно. На самом деле отрыв "Зенита" не такой большой, а матчей предстоит много. Плюс они к нам приедут в гости, - приводит слова Влашича официальный сайт ЦСКА.

В матче с "Зальцбургом" на поле с капитанской повязкой вышел Александр Кокорин, будущее которого в "Зените" по-прежнему в тумане

Вторую победу подряд на сборах одержал "Рубин", который с недавних пор тренирует Леонид Слуцкий. Казанцы обыграли словацкий "Слован" (2:1). Первый мяч в составе "Рубина" забил бывший полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов.

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После встречи Слуцкий посетовал на то, что его команде не удается пока сыграть в оптимальном сочетании.

- Из-за небольшой проблемы пропустил оба матча Уремович, сегодня не смог выйти на поле Игнатьев. Небольшое повреждение у Пояркова, весь сбор, по существу, отсутствовал Могилевец. Хотелось бы все-таки увидеть близкий к оптимальному вариант стартового состава, - заявил Слуцкий.

Что касается результатов контрольных матчей, то Слуцкий не придает им большого значения. Пока, по его словам, он пытается понять возможности каждого футболиста.

- Я бы не стал зацикливаться на результатах. На предсезонных сборах это не самое главное. Может быть, счет важен в том плане, что идет какое-то косвенное подтверждение тех идей, которые мы проповедуем, - считает Леонид Викторович. - Но большая группа ребят играет по тайму, и я пытаюсь понять возможности каждого из них. Мне интересно, как они поведут себя под нагрузками, в сложных ситуациях. Это тест не только на проявление тактического и технического мастерства, но и характера.

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