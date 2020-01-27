Американские военные отрицают, что их самолет в Афганистане сбили боевики

Официальный представитель командования сил США в Афганистане Сонни Леггетт отрицает, что самолет Bombardier E-11A, потерпевший крушение в провинции Газни, сбили сторонники движения "Талибан" (запрещено в РФ).

По его словам, причина крушения все еще расследуется, однако пока нет никаких свидетельств того, что к этому привел огонь террористов.

"Мы предоставим дополнительную информацию по мере ее поступления. Заявления талибов о том, что еще один самолет потерпел крушение, являются ложными", - написал Леггетт в своем микроблоге в Twitter.

Ранее афганские СМИ сообщили, что в провинции Газни на востоке страны потерпел крушение самолет авиакомпании Ariana Afghan Airlines. После того как перевозчик опроверг эту информацию, на местном телевидении появились кадры, на которых был изображен обгоревший самолет. Его внешний вид напоминал Bombardier Global Express, которые используют американские военные. Представители "Талибана" заявили, что именно они сбили военный борт США.