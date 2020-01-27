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27.01.2020 11:15
Рубрика: Страхование

ЦБ напомнил страховщикам о сроках оформления ОСАГО

Текст: Юлия Кривошапко
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Банк России выпустил информационное письмо, в котором напомнил страховщикам, что на заключение договора ОСАГО с клиентом дается один день.

"Договор ОСАГО должен быть заключен в тот же день, когда владелец транспортного средства обратился с заявлением в страховую компанию, представил все документы и оплатил страховую премию", - говорится в письме, опубликованном на официальном сайте Банка России.

Фото: Нина Зотина/РИА Новости
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Поводом для разъяснений регулятора стали жалобы автовладельцев на затягивание оформления договора "автогражданки" страховыми компаниями и отказы в заключении договора в день обращения, поясняют в пресс-службе Банка России.

Регулятор напоминает, что подобные действия страховщиков влекут за собой применение административных мер.

Если заявление автовладельца оформлено с недочетами или представлен неполный комплект документов, страховщик должен немедленно в тот же день сообщить об этом владельцу транспортного средства либо оформить договор ОСАГО, уточняется в сообщении Банка России.

При оформлении электронного полиса "автогражданки" страховщик самостоятельно получает нужные сведения через систему информационного обмена и межведомственного взаимодействия с соответствующими структурами и после оплаты страховой премии незамедлительно высылает полис страхователю в виде электронного документа, напоминает регулятор.