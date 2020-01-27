Цена нефти Brent опустилась ниже 60 долларов за баррель

Впервые с ноября прошлого года цена фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опустилась ниже отметки в 60 долларов за баррель. Как сообщает РИА Новости, это произошло на фоне опасений из-за вспышки коронавируса.

Так, апрельские фьючерсы на Brent упали до 58,62 доллара за баррель, а WTI до 52,95 доллара.

На прошлой неделе "РГ" писала о том, что на рынке нефти, где сохраняется избыток предложения, опасения сокращения спроса в случае распространения коронавируса привели к падению котировок на существенные 2%. Однако негативных новостей еще недостаточно для полноценной паники на биржах, и динамика индексов акций в Азии развернулась вверх.