Автодилеры предлагают наказывать тех, кто скручивает пробег у автомобилей, штрафом в миллион рублей. Планируется, что эту тему обсудят в Комитете Госдумы по транспорту и строительству уже в феврале. А сам законодательный акт будет подготовлен к концу года.

Непонятно, как будут выявлять тех, кто скручивает пробеги. По объявлениям на столбах? Фото: Михаил Синицын

Инициатором этой инициативы выступила ассоциация "Российские автомобильные дилеры", сообщают "Известия". Ни для кого не секрет, что у подержанных автомобилей пробеги часто скручивают, чтобы продать машины подороже. Скрутить пробеги предлагают и в интернете, и в различных гаражных сервисах. Объявления об этом висят на столбах около регистрационных подразделений ГИБДД, а также в других местах притяжения автовладельцев.

В стране от 10 до 30 процентов автомобилей ездят с фальшивым пробегом. Это из 60 миллионов зарегистрированных машин

По оценкам ассоциации дилеров, в стране от 10 до 30 процентов автомобилей ездят со скрученным пробегом. И это из 60 миллионов автомобилей, зарегистрированных в России. Страдают от этого в конечном итоге те, кто впервые покупает машину и не пользуется при покупке помощью специалистов. Понятно, что если реальный пробег у автомобиля 160 тысяч км, а продают его, как пробежавший всего 60 тысяч, это реальная угроза для безопасности.

Поэтому автодилеры и предлагают наказывать тех, кто строит свой бизнес на фальсификации пробега. Юридических лиц штрафовать на 1 миллион рублей, а физических - на 300 тысяч. В Думе идею поддерживают. Впрочем, в беседе с корреспондентом "Российской газеты" первый зампредседателя Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков поставил вопрос, кто будет выявлять таких нарушителей и как? МВД по объявлениям на столбах и в интернете?

Проверить, скручен пробег или нет, несложно. Как правило, его просто прописывают в бортовом компьютере.

Но есть и масса других датчиков, где реальный пробег регистрируется. Например, в блоках ABS, в блоке управления автоматической коробкой передач. И если не всегда можно точно установить настоящий пробег, то всегда можно установить, подделывался он или нет. И это может быть поводом, чтобы не покупать такую машину.

Есть масса сервисов, которые позволяют посмотреть историю автомобиля. Таким образом можно установить реальность указанного пробега. Вскоре после того, как заработает электронный паспорт транспортных средств, историю автомобиля можно будет узнать и с помощью этого электронного документа. Предполагается, что такой сервис у электронного ПТС заработает уже в этом году. Но неизвестно, откуда в нем появится информация.

В общем, покупатель может себя обезопасить, если захочет. С другой стороны, очень сложно поймать того, кто занимается подделкой пробега. Допустим, покупатель выявил липовый пробег, он предъявит претензии продавцу, тот - автосервису, делавшему предпродажную подготовку, тот скажет, что получил автомобиль с указанным пробегом.

Продавец может вообще не знать,подлинный ли у машины пробег, если он сам уже третий собственник.

Что делать и кого привлекать к ответственности, когда автомобилист, зная о скрученном пробеге, все равно покупает машину, потому что разница между реальным и представленным пробегом незначительна? Такое тоже бывает.

В общем, идея еще очень сыра. Главное, чтобы в результате ее реализации не пострадали ни в чем не повинные автовладельцы.

Даже глава ассоциации дилеров Олег Моисеев отмечает, что к таким жестким мерам рынок не готов. Сначала необходимо закрепить в законодательстве обязанность фиксировать реальный пробег для всех участников рынка.

То есть при любых действиях с автомобилем должен фиксироваться его пробег. И эта информация должна быть доступна. С этого и надо начинать. А уже потом думать о том, как наказывать нарушителей.

Стоит напомнить, что автомобиль с подделанным пробегом можно вернуть обратно продавцу. Не столь давно Верховный суд пришел к такому выводу. "Российская газета" писала о таком деле в номере от 07.10.2019 года.