Госдеп США призвал Ирак защищать дипломатические объекты

Американский госдепартамент прокомментировал обстрел посольства США в Багдаде. Внешнеполитическое ведомство призвало Ирак выполнять свои обязательства по охране дипломатических объектов.

В госдепе подчеркнули, что ситуация в Ираке "остается напряженной", а "поддерживаемые Ираном группировки продолжают представлять угрозу" безопасности, передает РИА Новости.

Как отметил представитель американского внешнеполитического ведомства, за полгода Ираке было совершено более 14 нападений со стороны Ирана и поддерживаемых Ираном формирований на американских военных и дипломатов.

Напомним, несколько человек получили ранения при ракетном обстреле "зеленой зоны" и посольства США в Багдаде. На территорию комплекса упали три снаряда, один из которых попал в столовую. Была проведена эвакуация находящихся внутри здания людей.