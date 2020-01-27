СМИ сообщили о пострадавших при обстреле Багдада

Несколько человек получили ранения в результате ракетного обстрела "зеленой зоны" и посольства США в Багдаде. Об этом информирует телеканал Alsumaria со ссылкой на источники в органах безопасности. Точное число пострадавших не называется.

Агентство АFP, ссылаясь на местные власти, сообщает как минимум об одном пострадавшем.

Напомним, при обстреле "зеленой зоны" Багдада, хорошо укрепленного района в центре города, где расположены государственные учреждения и диппредставительства разных стран, удар пришелся по посольству США. На территорию комплекса упали три снаряда, один из которых попал в столовую. В настоящий момент ведется эвакуация находящихся внутри здания людей.