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27.01.2020 10:35
Рубрика: Спорт

Густой туман мог стать причиной крушения вертолета Коби Брайанта

Текст: Максим Домчев

Одной из причин крушения вертолета бывшей звезды НБА Коби Брайанта, которая привела к гибели девяти человек, мог стать густой туман.

Звезды мирового спорта скорбят в связи с гибелью Коби Брайанта

Об этом изданию Los Angeles Times сообщили представители полиции Лос-Анджелеса.

Власти города пока только начинают расследование произошедшей в Калабасасе катастрофы, в которой погиб Коби Брайант, его 13-летняя дочь Джанна и еще семь человек. В ходе расследования должны установить причину произошедшего, пока же следствие изучает все возможные причины.

По данным издания, одной из них вполне мог стать густой туман, из-за которого прекратили полеты даже вертолеты полиции. "Погодные условия не соответствовали нашим минимальным стандартам для полетов", - представитель Департамента полиции Лос-Анджелеса Джош Рубинштейн.

Расследование этой катастрофы будет вести Национальный совет по безопасности на транспорте, который отправил к месту крушения свою команду.

Спорт Баскетбол Происшествия ЧП Аварии и катастрофы

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