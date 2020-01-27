В авиакатастрофе с Коби Брайантом погибли девять человек

Шериф округа Лос-Анджелес Алекс Виллануева не назвал личности жертв в воскресенье в ожидании официального сообщения от коронера. "Да благословит Бог их души", - сказал Виллануева на пресс-конференции. Причина катастрофы по-прежнему была неизвестна. По данным АР, среди погибших - Джон Альтобелли, главный тренер бейсбольной команды Orange Coast College из Южной Калифорнии, его жена Кери и дочь Элис, которая играла в одной команде с дочерью Брайанта, сказал его брат Тони.

О смерти 41-летней баскетбольной звезды первым сообщил портал TMZ. Катастрофа, по предварительным данным, произошла возле дома, где проживает Кортни Кардашьян, сестра Ким Кардашьян. При этом в районе катастрофы был сильный туман.

Согласно сообщениям, Брайант на собственном вертолете со своими спутниками направлялся в "Академию Мамба" на баскетбольную тренировку его дочери, 13-летней Джанны, которая считалась восходящей звездой. Он регулярно демонстрировал ее таланты в социальных сетях.

Свидетели сообщили, что слышали, как вертолет вертелся до того, как он заглох. Он упал на землю на склоне холма и загорелся. Брайант использовал вертолет Sikorsky S-76 для поездок в течение многих лет - на нем он часто летал из Ньюпорт-Бич, штат Калифорния, в Стейплс-центр на игры Лейкерс.

Согласно данным службы слежения за рейсами Flightradar24, вертолет летел со скоростью около 160 узлов (296 километров в час) и снижался со скоростью более 1200 метров в минуту при падении. Среди прочего, следователи изучат историю пилота, историю технического обслуживания вертолета и записи полета.

Джастин Грин, авиационный эксперт из Нью-Йорка, который управлял вертолетами в Корпусе морской пехоты, сказал, что погода, по всей вероятности, способствовала катастрофе. По его словам, пилоты могут быть дезориентированными в условиях плохой видимости, теряя направление движения вверх. При этом, как отметил Грин, пилот за штурвалом S-76 может управлять вертолетом, не полагаясь на визуальные сигналы извне.

В департаменте шерифа заявили, что получили сообщения о катастрофе около 10.00 по местному времени (21:00 по московскому). Колин Сторм находился в своей гостиной в доме в Калабасасе, когда услышал гул от низколетящего вертолета. "Было сильный туман, поэтому мы ничего не видели, - сказал он. - Но потом мы услышали какое-то грохотание и затем гул". Туман немного рассеялся, и Сторм увидел дым, поднимающийся с холма перед его домом. По словам начальника пожарной охраны округа Лос-Анджелес Дэрила Осби, пожарные прибыли с медицинским оборудованием и шлангами, а медицинский персонал вылетел на место падения вертолета, но не нашел выживших.

У Брайанта была жена Ванессса и четверо дочерей: Джанна, Наталья и Бьянка и Капри, которая родилась в июне прошлого года.

Пятикратный чемпион НБА, 41-летний Брайант, всю свою 20-летнюю карьеру сыграл в "Лос-Анджелес Лейкерс". Он покинул большой спорт в апреле 2016 года. Брайант стал самым ценным игроком НБА в 2008 году и двукратным MVP финала НБА. Он также был двукратным олимпийским чемпионом. Он набрал 33 643 очка в НБА. Только в субботу, за день до гибели Брайант поздравил нынешнюю суперзвезду НБА Леброна Джеймса, который обошел его по очкам в Национальной баскетбольной ассоциации и вышел на третье место в истории, которое и занимал Коби Брайант.

"Продолжай продвигать игру вперед (в) KingJames "("Лос-Анджелес Лейкерс"), - написал Брайант в своем последнем твите. - Очень уважаю моего брата".

Весть о смерти харизматической суперзвезды разлетелась по всему миру спорта и развлечений, и многие выразили свой шок, не веря в это скорбное известие. Соболезнования выразили звезда НХЛ Александр Овечкин и глава федерации российского баскетбола, бывший игрок "Юты" Андрей Кириленко, которые были знакомы с Брайантом. "Шоком" назвал известие о гибели Коби Дональд Трамп.

"Слова не могут описать боль, которую я чувствую. Я любил Коби - он был мне как младший брат, - сказал признанный многими самым великим баскетболистом в истории Майкл Джордан. - Мы часто общались, и я буду очень скучать по этим разговорам. Он был жестким конкурентом, одним из величайших игроков и творческой силой". Потрясенный Леброн Джеймс не мог сдержать слез, когда вместе с командой прибыл на очередную игру.

Смерть Брайанта была особенно болезненно воспринята в Лос-Анджелесе, где он, несомненно, был самым популярным спортсменом и одним из самых любимых общественных деятелей города. Тысячи людей собрались, чтобы оплакать Брайанта возле Стейплс-центра в центре Лос-Анджелеса, где стоит статуя легенды. Скорбящие люди в футболках с номером 24прибывали к арене в центре города в воскресенье вечером. Люди несли цветы и скандировали "Коби!" и "MVP!" под гигантскими видеоэкранами, показывающими улыбающееся лицо Брайанта.