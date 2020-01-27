Трамп назвал "ужасной" новость о гибели баскетболиста Коби Брайанта

Президент США Дональд Трамп отреагировал на новости о гибели в авиакатастрофе американского баскетболиста, пятикратного чемпиона НБА и двукратного олимпийского чемпиона Коби Брайанта.

В своем Twitter глава Белого дома написал о том, что "великий баскетболист Коби Брайант" и еще несколько человек погибли при крушении вертолета в Калифорнии. "Это ужасная новость", - подчеркнул американский лидер.

Напомним, в воскресенье стало известно, что вертолет, в котором находились Брайант и еще четыре человека, разбился в округе Лос-Анджелес, Калифорния в 10 утра по местному времени. Никто из находившихся на борту не выжил.