Андрей Кириленко отреагировал на смерть Коби Брайанта

Президент российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко потрясен вестью о гибели легендарного игрока НБА Коби Брайанта. Слова Кириленко приводит "Р-Спорт".

По мнению Андрея Геннадьевича, смерть Брайанта - серьезная потеря для баскетбола. "Это шоковая новость. Трагедия. Ужас. Серьезная потерял для баскетбола. Коби был прекрасным человеком, великолепным игроком. Настоящая легенда", - сказал Кириленко.

Ранее в воскресенье стало известно, что вертолет, на котором находился Брайант и еще четыре человека, потерпел крушение в небе над Калабасасом (город в округе Лос-Анджелес, Калифорния) в 10 утра по местному времени. Никто из находившихся на борту не выжил.

Добавим, что матч НБА между "Денвером" и "Хьюстоном" начался с минуты молчания в память о Брайанте.