Власти Калабасаса подтвердили гибель Коби Брайанта

Представители властей города Калабасас (город в округе Лос-Анджелес, Калифорния) официально подтвердили, что легендарный баскетболист Коби Брайант находился в вертолете, потерпевшим крушение в небе над городом.

"С глубокой печалью вынуждены сообщить, что Коби Брайант и четыре других человека погибли в результате крушения вертолета над Калабасасом. Трагедия произошла около 10 утра. На земле никто не пострадал", - говорится в сообщении, опубликованном в "Твиттере" властей города.

Имена остальных четверых погибших пока не известны. Хотя ряд СМИ, в частности портал TMZ, первый сообщивший о гибели Брайанта, информирует, что на борту с баскетболистом была одна из его четырех дочерей Джанна Мария.

Добавим, что свои соболезнования в связи со смертью Брайнта уже выразили сборная России по баскетболу, президент РФБ Андрей Кириленко, а также футбольные клубы "Милан" и "Пари Сен-Жермен".