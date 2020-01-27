СМИ: Вместе с Брайантом в авиакатастрофе погибла его дочь

Вместе с легендарным баскетболистом Коби Брайантом, погибшим в результате крушения вертолета в городе Калабасас, на борту находилась его 13-летняя дочь Джианна-Мария. Об этом информирует портал TMZ.

Как подтвердили спасатели, ни один из пяти человек, находившихся в вертолете, не выжил. По сообщениям СМИ, вместе с Брайантом и его дочерью на борту были сверстник Джианны-Марии и один из ее родителей. Они направлялись на тренировку в академию Коби.

Тем временем болельщики "Лос-Анджелес Лейкерс", за который Брайант выступал все 20 лет своей профессиональной карьеры, организовали мемориал погибшему спортсмену у стадиона "Стейплс-центр".

Свои соболезнования в связи со смертью Брайанта уже выразили сборные России по баскетболу и футболу, президент российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко, а также другие известные спортсмены и клубы.