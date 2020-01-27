Омские яхтсмены, совершающие кругосветную экспедицию, посвященную 200-летнему юбилею открытия российскими мореплавателями Беллинсгаузеном и Лазаревым Белого материка, скорректировали маршрут.

- Дело в том, что в Ушуайе с 12 по 15 февраля пройдет большой парусный фестиваль, посвященный этому славному юбилею. И мы не можем пропустить столь грандиозное событие, - сообщил "РГ" капитан "Сибири" Сергей Щербаков. - Участниками международного форума станут самые крупные в мире парусники "Седов", "Крузенштерн", учебный трехмачтовый корабль "Паллада". Придут яхты, управляемые знаменитыми капитанами. Так что событие обещает быть незабываемым.