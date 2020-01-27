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27.01.2020 21:39
Рубрика: В мире

Поправка на фестиваль

Яхта "Сибирь" заходит в Аргентину на юбилей открытия Антарктиды
Текст: Светлана Сибина (Омск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 16(8070)
Омские яхтсмены, совершающие кругосветную экспедицию, посвященную 200-летнему юбилею открытия российскими мореплавателями Беллинсгаузеном и Лазаревым Белого материка, скорректировали маршрут.
Кругосветная экспедиция яхты "Сибирь" добралась до берегов Аргентины. Фото: Омский яхт-клуб Кругосветная экспедиция яхты "Сибирь" добралась до берегов Аргентины. Фото: Омский яхт-клуб
Кругосветная экспедиция яхты "Сибирь" добралась до берегов Аргентины. Фото: Омский яхт-клуб
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- Дело в том, что в Ушуайе с 12 по 15 февраля пройдет большой парусный фестиваль, посвященный этому славному юбилею. И мы не можем пропустить столь грандиозное событие, - сообщил "РГ" капитан "Сибири" Сергей Щербаков. - Участниками международного форума станут самые крупные в мире парусники "Седов", "Крузенштерн", учебный трехмачтовый корабль "Паллада". Придут яхты, управляемые знаменитыми капитанами. Так что событие обещает быть незабываемым.

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