Космолет из компьютерной игры продали по цене квартиры в Москве

В многопользовательской компьютерной игре EVE Online совершена сделка по продаже космического корабля за 40 тысяч долларов (2,5 млн рублей). Об этом сообщает Kotaku.

Космолет называется Gold Magnate. Он один из самых редких в игре, разработчики вручали подобные призы за выдающиеся достижения, включая победы на различных чемпионатах. По различным данным, за всю историю проекта их было выдано всего пять, но до настоящего времени сохранилось всего два экземпляра - остальные были уничтожены.

Редкий лот был выставлен на продажу геймером под ником Kelon Darklight, а дорогостоящее приобретение совершил YouTube-блогер Скотт Мэнли (Scott Manley). По заверениям продавца, вырученные средства он собирается передать в пользу организации "Красный Крест" для помощи пострадавшим от пожаров в Австралии.

Разработчики, в свою очередь, обещают проследить за передачей средств по назначению.

К слову, по данным ЦИАН, за 2,5 млн рублей в Москве можно приобрести однокомнатную квартиру.