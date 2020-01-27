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27.01.2020 11:48
Рубрика: Власть

Крашенинников: В рабочую группу поступило 17 поправок в Конституцию

Текст: Галина Мисливская
По состоянию на утро понедельника в рабочую группу по подготовке поправок в Конституцию РФ поступило 17 законодательно оформленных предложений, рассказал на заседании группы ее сопредседатель Павел Крашенинников.

По его словам, в адрес рабочей группы поступает множество предложений по возможным изменениям, среди них "есть предложения от субъектов права законодательной инициативы как оформленные уже поправки". "У нас на 10:00 сегодня поступили 17 поправок - уже поправок, не предложений", - сказал депутат.

Фото: РИА Новости
В регионах проходят обсуждения поправок в Конституцию РФ

Он уточнил, что две поправки касаются изменения преамбулы основного закона, есть поправки по первой и второй главе, три поправки касаются социальных гарантий. Кроме того, есть предложения по статусу Совета безопасности, по уточнению статуса Госсовета, по изменению порядка избрания Государственной Думы, добавил Павел Крашенинников.

"Конечно, вызывает интерес формирование органов власти, организация их деятельности. Это, например, уточнение требований к кандидату в президенты, изменение наименования руководителя страны", - уточнил он.

Ранее в интервью "РГ" Павел Крашенинников рассказал, что в рабочую группу также поступили предложения переименовать должность главы государства на "Верховный правитель" и увеличить число субъектов права законодательной инициативы.

Власть Работа власти Госуправление Законодательная власть Госдума Изменения в Конституцию РФ РГ-Фото

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