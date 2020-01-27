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27.01.2020 19:27
Рубрика: Спорт

Баскетбол, я буду любить тебя всегда. Твой Коби

Крушение вертолета в Калифорнии унесло жизнь легенды - Коби Брайанта
Текст: Павел Зарудный
Российская газета - Федеральный выпуск № 16(8070)
Смерть несправедлива и безжалостна. Накануне в ее списке оказалось имя баскетбольной легенды - "Черной Мамбы", Коби Брайанта. А ведь ничто не предвещало беды. Вместе с 13-летней дочкой Джианной и компанией близких друзей Коби на личном вертолете направлялся в баскетбольную академию, где была запланирована тренировка.

Специалисты наверняка установят, что стало причиной пожара на борту и действительно ли пилот не справился с управлением из-за сильнейшего тумана. Факт заключается в том, что вертолет рухнул на холм, а никто из девяти человек, находившихся на борту, не выжил...

Брайант был однолюбом. Это касалось и жены Ванессы, против брака с которой была вся большая семья баскетболиста, и, разумеется, команды. В "Лос-Анджелес Лейкерс" игрок провел 20 ярких сезонов. За это время успел выиграть пять чемпионских титулов в НБА, 18 раз принимал участие в матче "Всех звезд", дважды - в Пекине и Лондоне в составе "Дрим тим" становился олимпийским чемпионом.

Фото: AP Photo/Matt Rourke
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В Америке шутили, что о Майкле Джордане говорили бы лишь как о классном игроке, родись он позже Брайанта. "Летающий" Майкл не обижался и называл Коби "талантливым младшим братом".

Брайант вполне мог стать и великолепным футболистом. Вместе с родителями маленький Коби добрую половину детства провел в Италии, ходил в местную школу, выучил язык и стал преданным болельщиком "Милана". Его отец - в прошлом известный баскетболист - целыми днями пропадал на тренировках, а Коби вместе с друзьями играл в футбол.

"Я был выше сверстников на голову и меня постоянно ставили в ворота. В баскетбол они играть не хотели, а мне необходима была практика работы с мячом. Приходилось ловить все, что летело в створ ворот. Ну, а уже потом, когда я оставался один, то удавалось побросать мяч в корзину - баскетбол мне нравился немного больше футбола", - вспоминал позже Брайант.

Не секрет, что существует стереотипный образ баскетболиста - большой, мускулистый и не очень умный. Одним из тех, кто развеял этот миф, был в том числе и Брайант. Он свободно говорил на трех языках, а после того как в 2016 году завершил спортивную карьеру игрока, стал... писать увлекательные книги для детей. Активно развивал свой академию баскетбола, где платил за обучение талантливых, но не очень обеспеченных детишек. Кроме того, в 2018 году Брайант стал лауреатом премии "Оскар" за лучший анимационный короткометражный фильм "Дорогой баскетбол". В основу пятиминутной ленты легло произведение Брайанта, которое он написал в 2015 году перед завершением карьеры.

"Дорогой баскетбол.

С того момента, как я начал скручивать отцовские носки в мяч и выполнять воображаемые победные броски, я понимал одно - я влюбился в тебя. Настолько сильно, что отдал себя всего: от моего разума и тела до души.

Появились фото с места крушения вертолета Брайанта

Как шестилетний парень, влюбленный в тебя, я никогда не видел конца этого тоннеля. Я видел только себя, выбегающего из него. Я так и бежал. Бежал по паркету вперед и назад после потери мяча - ради тебя. Ты просил отдачи - я отдал тебе свое сердце, потому что взамен получил намного больше.

Я превозмогал усталость и боль не из-за того, что мне брошен вызов, а потому что ты звал меня. Я делал все ради тебя. Ведь именно так ты поступаешь, когда кто-то заставляет чувствовать тебя живым, как ты заставлял чувствовать меня.

Ты подарил шестилетнему мальчику мечту о "Лейкерс", и я всегда буду любить тебя за это. Но я больше не могу любить тебя с той же одержимостью, что и раньше. Этот сезон - все, что я могу отдать тебе. Сердце еще может справляться с нагрузками, разуму по силам преодолеть препятствия, но мое тело знает - пришло время сказать "прощай". И это нормально. Я готов оставить тебя. Но я хочу, чтобы ты знал - мы можем насладиться каждым моментом, который у нас остался. Как хорошим, так и плохим.

Мы отдали друг другу все, что у нас было. Мы оба знаем - неважно, что будет дальше. Я всегда останусь тем парнем со скрученными носками и перед корзиной в углу - осталось пять секунд, мяч в моих руках. Пять, четыре, три, два, один…

Баскетбол, я буду любить тебя всегда.

Твой Коби".

Прямая речь

Президент федерации баскетбола России, один из лучших баскетболистов нашей страны - Андрей Кириленко в составе клуба НБА "Юта Джаз" не раз встречался с Брайантом лицом к лицу.

Андрей признался, что поначалу отказывался верить в новости из Калифорнии:

- Думал, какая-то ошибка... Сложно было осознать эту трагедию. Для всего мира это гигантская потеря. Замечательного, открытого человека и большого спортсмена. Баскетбол осиротел после его ухода. Думаю, всем, кто знал и любил его, Брайанта будет не хватать. Мне тоже.

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