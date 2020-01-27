Мезенцев: В Беларуси чтят память о погибших в годы войны

Высокопоставленный дипломат напомнил, что 15 лет назад ему довелось выступать от имени республики на специальной сессии ГА ООН в честь 60-летия освобождения нацистских лагерей смерти. А вскоре был учрежден и Международный день памяти жертв холокоста. "Я горжусь тем, что моя родная Беларусь стала одним из инициаторов и соавторов этого исторического решения Генассамблеи ООН", - подчеркнул Дапкюнас.

К сожалению, обратил внимание в своем выступлении посол России в РБ Дмитрий Мезенцев, казалось бы, благополучный XXI век предъявляет новые огромные испытания и вызовы человечеству. Он напомнил, что сегодня знаковый день: ровно 75 лет назад Красная армия освободила Освенцим. Этой дате посвящены многие международные события, в том числе в Израиле. В мире, в том числе в Беларуси, вспоминают о жертвах войны. Сегодня также день полного освобождения Ленинграда от блокады.

Посол также обратил внимание, что данные мероприятия предваряют 75-летие Великой Победы. По его словам, очень важно передавать историческую правду молодому поколению, которому строить политику стран и между странами, а также в мире в целом. При этом Мезенцев вынужден был констатировать, что почему-то сейчас находятся политические силы, которые ставят под сомнение очевидность подвига победителей, что несет угрозу безопасности в мире.

В торжественном мероприятии приняли участие посол Израиля в Беларуси Алон Шогам, посол ФРГ Манфред Хутерер, временный поверенный в делах США Дженифер Мур, председатель Союза белорусских еврейских общественных объединений и общин Владимир Черницкий. Об этом сообщает БЕЛТА.

Между тем

Посол РФ Дмитрий Мезенцев сообщил, что президент Беларуси Александр Лукашенко принял приглашение Владимира Путина присутствовать на Параде Победы 9 мая в Москве.