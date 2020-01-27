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27.01.2020 14:33
Рубрика: Власть

Михаил Мишустин назначил четырех заместителей главы ФНС

Текст: Юлия Кривошапко
Михаил Мишустин в Госдуме рассказал об основных направлениях работы будущего правительства. Фото: Константин Завражин/РГ Михаил Мишустин в Госдуме рассказал об основных направлениях работы будущего правительства. Фото: Константин Завражин/РГ
Михаил Мишустин в Госдуме рассказал об основных направлениях работы будущего правительства. Фото: Константин Завражин/РГ

У главы Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниила Егорова появились 4 новых заместителя. Их назначил председатель правительства Михаил Мишустин, еще недавно возглавлявший фискальное ведомство.

Фото: РИА Новости
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Одним из заместителей Даниила Егорова стал Андрей Бударин. Он родился в 1979 году. Имеет два высших образования, специальности - "инженер" и "экономист". В 2015 году поступил на государственную службу, замещал должность заместителя начальника Межрегиональной инспекции ФНС по централизованной обработке данных. С 2016 года являлся начальником управления оперативного контроля ФНС. Курировал несколько инновационных проектов службы: онлайн-кассы и введение налогового режима для самозанятых, говорится в сообщении пресс-службы ФНС.

Также в списке новых заместителей руководителя фискального ведомства Виктор Бациев. Он родился в 1973 году. По образованию юрист. Карьеру начал в 2003 году с должности главного консультанта управления анализа и обобщения судебной практики Высшего арбитражного суда Российской Федерации. В октябре 2009 года занял должность пост Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. С 2009 по 2014 годы замещал должность председателя налогового состава и члена Президиума ВАС РФ. С 2014 года занимался преподавательской деятельностью.

Виталий Колесников - еще один новый заместитель Даниила Егорова - родился в 1967 году. У него два высших образования: инженерное и экономическое. В 2004 году Колесников поступил на службу в управление МНС России по Московской области. Затем в 2006-2007 годах возглавлял управление государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области. В мае 2007 года вернулся в налоговые органы в качестве начальника управления государственной регистрации и учета юридических и физических лиц ФНС России.

Фото: РИА Новости
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Позже руководил управлением информатизации. С 2013 года возглавлял управление регистрации и учета налогоплательщиков ФНС России. Курировал проекты по созданию Единого реестра ЗАГС и переводу всех органов ЗАГС на облачные технологии, а также Реестра малого и среднего предпринимательства. Под его руководством качественно выросла достоверность ЕГРЮЛ. Кроме того, руководил созданием реестра аккредитованных филиалов и представительств иностранных организаций, а также созданием реестра дисквалифицированных лиц.

Юлия Шепелева - четвертый новый заместитель руководителя ФНС - родилась в 1981 году. По образованию - экономист. По окончании университета некоторое время работала бухгалтером, затем в 2006 году пришла в налоговые органы. До 2014 года прошла путь от специалиста 1 разряда до заместителя начальника Межрегиональной инспекции ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам. В 2016-2017 годах была заместителем начальника Контрольного управления ФНС России, в апреле 2017 года возглавила управление трансфертного ценообразования.

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