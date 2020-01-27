На Украине нашли новую "Яву", которая 30 лет простояла в гараже

Видеоблогер Roma Urraco рассказал об очередной "капсуле времени". На этот раз он нашел в Полтавской области мотоцикл Ява-350/638-1 1990 года выпуска.

Несмотря на то, что мотоцикл простоял в гараже 30 лет, он пребывает в абсолютно оригинальном состоянии. Сохранилась заводская краска с хромом, отсутствуют следы коррозии, за исключением дефектов краски на топливном баке и заднем седле.

Находка была куплена в 1991 году за 1 100 рублей. До сих пор "Яву" ни разу не запускали. Это подтверждает и одометр со стендовой обкаткой 4 км. Известно, что мотоцикл уже выкуплен любителями мототехники. Сумма сделки не раскрывается.

К слову, заводской упаковочный ящик от Jawa до наших дней не дожил, зато в комплекте имеется новая коляска Velorex-562, тяги для крепления, набор инструментов, коврик и руководство по эксплуатации. Мотоцикл и боковой прицеп окрашены в классическую красную эмаль.

Напомним, в свое время Jawa -350 с индексом 638-1 называли "люксовкой". Особенностью данной модели является "задранные" глушители, сильный наклон задних амортизаторов, открытые пружины, другие пульты управления, иная панель приборов, надписи на баке и крышках в виде наклеек.

Jawa-350/638-1 оснащается двухцилиндровым мотором с рабочим объемом 343 куб. мм мощностью 27 л.с. Максимальная скорость ограничивается 125 км/ч, расход топлива составляет 6-7 литров на 100 км, при объеме топливного бака 17 литров. Двигатель агрегатирован механической коробкой на четыре ступени. Мотоцикл имеет переднюю телескопическую вилку и барабанные тормоза.

Стоит отметить, что мотоцикл Jawa-350/638-1 появился в Чехословакии под самый занавес советской эпохи в 1989 году.