Новый Mercedes E-Class подсмотрел дизайн "кормы" у BMW

В Instagram-аккаунте Cochespias появилось фото "заряженного" седана Mercedes-AMG E 63 в рестайлинговом кузове. Снимок, как сообщается, был сделан на заводе.

Как можно заметить, Mercedes следует тренду, господствующему в автомобильной индустрии последних лет - узкие горизонтальные фонари с секцией на крышке багажника. У актуальной "ешки" они размещены в пределах крыла. Контрастный спойлер сохранил своё место, дизайн патрубков выхлопных труб изменился несильно - каждая трапеция теперь является отдельным элементом.

Относительно моторной гаммы обновлённого Mercedes-AMG E 63 нет никакой информации. Актуальная версия седана оснащается бензиновыми двигателями мощностью 571 и 612 л.с., 9-ступенчатым преселективным "роботом" AMG SpeedShift и системой полного привода 4Matic+.

Предполагается, что обновлённое семейство E-Class будет представлено в рамках мартовского автосалона в Женеве. Официально известно, что наряду с рестайлинговой внешностью модель получит обновление опционального пакета. Например, даже в "базе" у автомобилей не будет аналоговой комбинации приборов - только цифровая. Также "ешки" получат информационно-развлекательный комплекс MBUX, пришедший на смену Comand, и обновлённый автопилот.