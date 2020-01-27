Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
27.01.2020 10:00
Рубрика: Легковые авто

Новый Mercedes E-Class подсмотрел дизайн "кормы" у BMW

Текст: Константин Руссов

В Instagram-аккаунте Cochespias появилось фото "заряженного" седана Mercedes-AMG E 63 в рестайлинговом кузове. Снимок, как сообщается, был сделан на заводе.

Как можно заметить, Mercedes следует тренду, господствующему в автомобильной индустрии последних лет - узкие горизонтальные фонари с секцией на крышке багажника. У актуальной "ешки" они размещены в пределах крыла. Контрастный спойлер сохранил своё место, дизайн патрубков выхлопных труб изменился несильно - каждая трапеция теперь является отдельным элементом.

Фото: www.thekoreancarblog.com
Корейский конкурент Mercedes и BMW засветился на парковке завода

Относительно моторной гаммы обновлённого Mercedes-AMG E 63 нет никакой информации. Актуальная версия седана оснащается бензиновыми двигателями мощностью 571 и 612 л.с., 9-ступенчатым преселективным "роботом" AMG SpeedShift и системой полного привода 4Matic+.

Предполагается, что обновлённое семейство E-Class будет представлено в рамках мартовского автосалона в Женеве. Официально известно, что наряду с рестайлинговой внешностью модель получит обновление опционального пакета. Например, даже в "базе" у автомобилей не будет аналоговой комбинации приборов - только цифровая. Также "ешки" получат информационно-развлекательный комплекс MBUX, пришедший на смену Comand, и обновлённый автопилот.

13 японских автомобилей, которые оказались не нужны россиянам
Выбираем Nissan Patrol: достойный конкурент или тень Land Cruiser?
#BMW #Mercedes-Benz