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27.01.2020 04:59
Рубрика: В мире

NYT: Болтон подтвердил позицию демократов по импичменту Трампа

Джон Болтон. Фото: AP Photo/Jacquelyn Martin Джон Болтон. Фото: AP Photo/Jacquelyn Martin
Джон Болтон. Фото: AP Photo/Jacquelyn Martin

Президент США Дональд Трамп в августе прошлого года сообщил экс-советнику по нацбезопасности Джону Болтону о своем желании задержать военную помощь Киеву до тех пор, пока украинские власти не помогут ему с расследованиями в отношении Джо Байдена и других демократов.

Фото: AP Photo/Jeffrey Phelps
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Такую информацию опубликовала газета The New York Times, ссылаясь на неизданную книгу Болтона. По информации издания, недавно экс-советник Трампа раздал черновики рукописи своим близким соратникам, а также направил их в Белый дом. По данным издания, будущая книга представляет собой "набросок" того, о чем Болтон мог бы рассказать, если его вызовут в качестве свидетеля на слушания по импичменту в Сенате, пишет РИА Новости.

По словам Болтона, он вместе с госсекретарем США и главой Пентагона не менее 10 раз говорили Трампу о необходимости "разморозить" помощь в размере 391 миллиона долларов для Украины. Однако президент отверг все эти попытки. Не исключено, что Белый дом может задержать выпуск книги Болтона или потребовать вычеркнуть ключевые фрагменты.

На публикацию в The New York Times отреагировал лидер демократов в Сенате Чак Шумер. Он написал в своем Twitter, что у Болтона есть доказательства и призвал вызвать экс-советника на слушания по импичменту.

Фото: EPA/ JIM LO SCALZO
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Напомним, в сентябре прошлого года Палата представителей конгресса США с подачи демократов объявила импичмент Дональду Трампу. Поводом стал его июльский телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Демократы обвинили Трампа в давлении на лидера другой страны. Якобы он просил Зеленского инициировать разбирательство в отношении Джо Байдена и его сына Хантера, который входил в совет директоров одной из крупнейших частных газовых компаний Украины. Трамп заявлял, что требовал от украинских властей лишь борьбы с коррупцией.

В январе демократы Палаты представителей конгресса США передали обвинительное заключение против президента в Сенат. Для отстранения президента от власти потребуется две трети голосов сенаторов. Республиканское большинство в Сенате выносить импичмент Трампу не намерено.

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