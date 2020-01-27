Песков назвал обязанности Мединского в Кремле

Новый помощник президента Владимир Мединский будет координировать госполитику в исторической и гуманитарной сферах, сообщили в Кремле.

"Мединский будет заниматься вопросами координации государственной политики в исторической и гуманитарных сферах", - сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

А вот круг полномочий замглавы администрации Кремля Дмитрия Козака пока уточняется. Песков обещал рассказать про это на днях.

На вопрос, может ли Козак возглавить украинское направление, пресс-секретарь президента объяснил, что в администрации Кремля все занимаются тем, на что уполномочил их глава государства. "Поэтому как президент решит, так и будет", - заключил он.