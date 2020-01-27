Песков ответил на вопрос о возможной дате саммита "пятерки" основателей ООН

Письма были отправлены в пятницу, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Можно предположить, что с учетом выходных именно сегодня они будут доводиться нашими посольствами до соответствующих глав государств и правительств через МИД, как предусмотрено дипломатической практикой", - заметил он.

"Будем ждать, - продолжил Песков. - Сегодня послания уже будут переданы адресатам". На вопрос о том, сколько времени отведено на ответы, он пояснил: "Каких-то дедлайнов здесь нет и быть не может. Но, как представляется, важность поднятой темы, наверное, должна разделяться всеми, поэтому мы ожидаем, что ответы последуют".

На уточняющий вопрос, идет ли речь о приглашении всех в Москву, представитель Кремля возразил: "Нет, ни в коем случае. Президент сказал, что ему неважно, где и когда: ему важно, что. Именно поэтому он сначала предложил принять идею, что именно страны "пятерки" должны встретиться, он сказал, что это можно сделать в любое время в любом городе".

Говоря о том, возможна ли такая встреча в мае, Песков пояснил: "Май, наверное, это рано. Все-таки это сама годовщина Великой Отечественной войны, существуют разные другие возможные пункты международного календаря". "В этом году, помимо 75-летия победы в Великой Отечественной войне, мы вместе со всем миром еще отмечаем 75-летие ООН", - напомнил он.

"Есть другие пункты международного календаря, но это уже скорее относится к технике, - сказал пресс-секретарь главы государства. - Сначала важно: принципиальный консенсус и понимание всеми актуальности поднятой президентом проблемы".