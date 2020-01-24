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24.01.2020 13:29
Рубрика: Власть

Песков рассказал об идее Путина провести саммит лидеров пяти стран

В ближайшие дни Россия направит послания лидерам государств - постоянных членов СБ ООН с конкретикой по сути инициативы Владимира Путина о саммите. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

"В первой половине следующей недели уже наши визави получат эти послания, получат информацию", - рассказал Песков.

По его словам, саммит "пятерки" СБ ООН нужен для поиска путей разрядки обстановки в мире. Как подчеркнул Песков, лидеры "пятерки" должны "поставить себя выше тех разногласий, которые имеются сейчас между этими странами, чтобы приступить к поиску путей для разрядки и для ответа на те вызовы, которые сейчас стоят перед всем человечеством".

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Также Песков, отвечая на вопрос о составе саммита, пояснил, почему среди его участников нет Германии: "У нас с вами есть единственная и универсальная платформа - ООН. И единственный универсальный механизм - Совбез. Речь идет об отцах-основателях".

Напомним, что на Всемирном форуме памяти Холокоста Путин предложил провести в 2020 году саммит лидеров РФ, Китая, США, Франции и Великобритании по мировым проблемам "в любой стране, любой точке мира, где это будет удобно коллегам".

В повестку совещания вошли бы острые мировые проблемы. Предложение встретило поддержку в ООН.

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