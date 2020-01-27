По "Турецкому потоку" прокачан первый миллиард кубометров газа

По данным компании "Газпром", из этого объема 54% было получено Турцией, а остальной газ был отправлен на границу с Болгарией.

Газопровод "Турецкий поток" был официально запущен в Стамбуле 8 января этого года. Совокупная мощность двух ниток трубопровода составляет 31,5 миллиарда кубометров газа, из которых ровно половина предназначается Турции, а другая половина для стран южной, юго-восточной и центральной Европы.

С начала января газ через "Турецкий поток" уже стали получать Болгария, Северная Македония и Греция. Кроме этих стран российский газ в этом году должен дойти до Сербии, а в 2021 году до Венгрии. Сербский участок газопровода также уже готов к эксплуатации. Ожидается, что первые поставки российского газа в Сербию начнутся в июне этого года и составят около 3 миллиардов кубометров в год. Президент Сербии Александар Вучич оценил доходы своей страны от транзита российского газа в 185 млн долларов.