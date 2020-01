Ее сингл SUGA s interlude сходу возглавил международный хит-парад ITunes, а затем начались рекорды: Without Me оказался продан тиражом в шесть миллионов копий, Graveyard - в один миллион, а видео You Should Be Sad в первый же день посмотрели 2,3 миллиона человека. При этом альбом Manic на прошлой неделе был уже на втором месте в российском хит-параде Google Play, а в США перескочил тираж в 100 тысяч проданных экземпляров...

Холзи теперь одна такая в поп-музыке - угловатая, немного наивная, романтичная, взбалмошная. Фото: EPA