Ее сингл SUGA s interlude сходу возглавил международный хит-парад ITunes, а затем начались рекорды: Without Me оказался продан тиражом в шесть миллионов копий, Graveyard - в один миллион, а видео You Should Be Sad в первый же день посмотрели 2,3 миллиона человека. При этом альбом Manic на прошлой неделе был уже на втором месте в российском хит-параде Google Play, а в США перескочил тираж в 100 тысяч проданных экземпляров...

Для этого хрупкой, красивой брюнетке Холзи надо было лишь сочно смешать ритмы хип-хопа, кантри, поп-рока и баллады и безыскусно рассказать в текстах о собственной жизни, не боясь показаться невезучей и нескладной. Как и в ее хите Not Afraid Anymore, прозвучавшем в культовом фильме "На 50 оттенков темнее"... Всем важно ведь, чтобы в песнях, которые мы слушаем, звучали искренние истории, которым хочется подпевать или сочувствовать, и чтобы они были хоть немного и про нас самих: согревающими, ободряющими и утешительными?!

А Холзи, может, теперь одна такая в поп-музыке - угловатая, немного наивная, романтичная, взбалмошная. Никто из звезд еще не додумывался до такого, как Холзи, обратившаяся к актеру из "Американской истории ужасов" на его страничке в социальной сети: "Мне очень нравится Эван Питерс, и я хочу, чтобы он пригласил меня на свидание!" И ведь пригласил же, пару потом видели счастливыми: в парках, кафе, на вечеринках?!..

Но вмешалась работа: Холзи ездила на гастроли, не берегла себя, из-за репетиций прогуливала свидания. Схожая история привела ее и к расставанию с рэпером G-Eazy. Вместе они записали хит Him & I, который столь же драматичен и романтичен, как снятое на него видео. Хотя вроде и сюжета там нет - просто два человека гуляют в большом городе, смотрят друг на друга, кормят, дурачатся, ездят в метро, а мужчина накрывает женщину холодным вечером своей курткой. Словом, все как обычно, наверное, почти у всех. Но все равно есть чему поучиться...

Да, карьера погубила личное счастье певицы, зато помогла выпустить этот диск. Прежде Холзи обычно пела о приятных, но не обязательных пустяках, обаятельно улыбалась, радовала своей читкой, порой переходящей на нежный и напевный вокал, сродни тому, которым сбивали с пути одиноких морских путников коварные мифические сирены. Но перед Manic у нее многое изменилось: диагностировали неприятную болезнь, а во время тура случился выкидыш (но Холзи все равно выступила), остальные беды и невзгоды были поменьше... Вот из всех из них она и сложила этот альбом. С главным хитом You Should Be Sad ("Ты почувствуешь себя несчастным"), обращенным к мужчине, который ее покинул. И видео на эту песню получилось столь же плутовским, жестоким и нарочитым, как "Декамерон", напоминая о том, что прохожих в толпе много, но сможет, а главное, захочет дать тебе счастье, возможно, только один человек, которого не замечаешь.

В этих 16 песнях много вызова, мятежа, трогательных интонаций и отважного диапазона настроений - от отчаянного вызова и жарких ритмов хип-хопа до чеканных строчек меланхоличных кантри-напевов, crossover-pop и пылких баллад... И - очередных напоминаний о том, что учиться лучше все-таки на чужих ошибках.