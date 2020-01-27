"Ваши данные в безопасности". Почта Mail.ru возобновила работу

Сервис электронной почты Mail.ru возобновил работу после масштабного сбоя, случившегося в понедельник, 27 января. Об этом говорится в сообщении Mail.ru Group.

"Мы приносим извинения всем, кого коснулся сбой. Спасибо вам, что поддерживали нас и дождались устранения всех неисправностей! Этот понедельник был тяжелым, но все наладилось", - сообщили в компании.

Работа нашего сервиса полностью восстановлена.

Ваши данные в безопасности!



Мы приносим извинения всем, кого коснулся сбой.

Спасибо вам, что поддерживали нас и дождались устранения всех неисправностей! Этот понедельник был тяжелым, но все наладилось. pic.twitter.com/4PtXyoTvZG — Почта Mail.ru (@e_mail_ru) January 27, 2020

Перебои в работе сервиса электронной почты начались утром 27 января. Пользователи не могли открыть свои почтовые ящики, принять и отправить сообщения. Сбой затронул как российских пользователей, так и зарубежных.