У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

"Ваши данные в безопасности". Почта Mail.ru возобновила работу

Текст:   Антон Благовещенский
27.01.2020,  
17:49
Фото: iStock

Сервис электронной почты Mail.ru возобновил работу после масштабного сбоя, случившегося в понедельник, 27 января. Об этом говорится в сообщении Mail.ru Group.

"ВКонтакте" прокомментировал масштабный сбой

"Мы приносим извинения всем, кого коснулся сбой. Спасибо вам, что поддерживали нас и дождались устранения всех неисправностей! Этот понедельник был тяжелым, но все наладилось", - сообщили в компании.

Перебои в работе сервиса электронной почты начались утром 27 января. Пользователи не могли открыть свои почтовые ящики, принять и отправить сообщения. Сбой затронул как российских пользователей, так и зарубежных.

интернет
Фото: Сайт игры EVE Online
Космолет из компьютерной игры продали по цене квартиры в Москве 16:45
Илон Маск предложил добавить "Ведьмака" в Tesla. Реакция CD Projekt бесценна 23.01.2020
Стандартная школьная задача поставила соцсети в тупик 20.01.2020
Mail.ru
Фото: iStock
Samsung начал снижать цены на смартфоны Galaxy Note10 15:45
Найден способ платить меньше за музыку "ВКонтакте" 27.12.2019
Mail.ru Group, Alibaba и "Мегафон" запустили совместное предприятие для e-commerce 09.10.2019
электронная почта
Фото: Huawei
Huawei привезла в Россию новую линейку доступных ноутбуков. Названы цены 24.01.2020
Набирать письма в Яндекс.Почте теперь можно голосом 24.09.2019
Не нажимайте кнопку "Отписаться от рассылки". Это небезопасно 06.08.2019