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27.01.2020,  
12:53
Текст:  Алексей Моисеев

Попадание противотанковой ракеты в Т-72М1 Adra сняли на видео в Сирии

В Сирии террористы в очередной раз попытались уничтожить танк правительственных войск.

В Сети появился короткий ролик - на этот раз объектом атаки стал Т-72М1, имеющий повышенный уровень защищенности. Боевая машина принадлежит одному из самых элитных соединений вооруженных сил - Четвертой бронетанковой дивизии.

Фото: РИА Новости
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"Семьдесят второй", не заглушив двигатель, занимал позицию на одном из пустырей, когда в него попала управляемая ракета, запущенная, как сообщается, из противотанкового комплекса "Конкурс". Боеприпас влетел в правый борт, раздался довольно мощный взрыв, после чего съемка прекращается. Некоторые из наблюдателей, враждебно настроенных к режиму, заявляют, что танк был уничтожен, при этом весомых доводов, подтверждающих это, не приводится. На самом деле, судя по тому, что на видео не было продемонстрировано возгорание или взрыв снарядов внутри машины, как это обычно бывает, все закончилось относительно благополучно.

Особенностью Т-72М1 Adra является установка на них дополнительных контейнеров с наполнителем, а также решетчатых противокумулятивных экранов. По опыту боев такая защита успешно выдерживала попадание реактивных гранат, однако эффективно противостоять ПТУР она не может.

Название Adra танк получил в честь расположенного рядом с Дамаском города, где проводилась модернизация. С конца прошлого года также сообщалось о неудачных попытках боевиков уничтожить старый Т-62 и Т-72 с "реактивной броней" "Контакт".

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