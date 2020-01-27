Посольство РФ просит россиян в Ухане прислать данные для экстренной связи

Посольство РФ в Китае обратилось с призывом к россиянам, находящимся в заблокированном из-за коронавируса городе Ухань или других городах провинции Хубэй, свои контактные данные. В письме, которое просят направить на электронный адрес wuhanchina@mail.ru, необходимо указать фамилию, имя, отчество, цель пребывания в том или ином населенном пункте. Как отмечают дипломаты, эта информация не будет передаваться третьим лицам и собирается на случай необходимости экстренной связи.

Согласно последним данным Государственного комитета здравоохранения КНР, в Китае зарегистрировано 2744 случая заболевания пневмонией, вызванной новым типом коронавируса. За минувшие сутки было подтверждено 769 новых случаев. 461 пациент находится в тяжелом состоянии. От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 80 человек. 5794 человека были госпитализированы с подозрением на пневмонию, еще 30453 человека находятся под медицинским наблюдением в связи с близким контактом с заболевшими.

Правительство Китая выделило 300 миллионов юаней (43,5 миллиона долларов США) на борьбу с коронавирусом нового типа в городе Ухань (откуда началось распространение заболевания) и прилегающей к нему центральной провинции Хубэй. Эти средства будут направлены на строительство двух больниц для инфицированных, а также на закупку специального медицинского оборудования.

Руководство Китая также наложило запрет на пересечение границы для граждан страны, находящихся в Ухане. Ограничение будет действовать до 30 января.