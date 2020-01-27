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Рубрика: В мире

Число жертв нового коронавируса в Китае достигло 80

Новый коронавирус, вспышка которого произошла в китайской провинции Хубэй, унес жизни 80 человек. На территории данной провинции скончались 76 человек. Ранее сообщалось о 54 погибших.

Фото: Reuters/Stringer
Появились снимки рынка в Ухане, где началась вспышка коронавируса

Как информирует издание Global Times, общее число зараженных в провинции достигло 1423. Всего же число инфицированных превысило 2,4 тысячи человек.

Напомним, из-за вспышки заболевания в КНР введен наивысший уровень чрезвычайной ситуации в системе здравоохранения в 25 регионах, где в общей сложности проживают более 1,2 миллиарда человек. Вирус уже распространился за пределы Китая. В приграничных с Россией регионах КНР зафиксированы семь случаев заражения коронавирусом, сообщили в Минздраве РФ. Один из этих случаев завершился летальным исходом.

Более пяти миллионов жителей города Ухань покинули его за последнее время из-за вспышки коронавируса 2019-nCoV, а также каникул, приуроченных к Новому году по лунному календарю. Способность нового типа коронавируса передаваться от человека к человеку усиливается, а потому число инфицированных может продолжить расти.

Ранее китайские власти официально сообщили, что основные клинические признаки новой коронавирусной пневмонии - это лихорадка, слабость и сухой кашель. Но у некоторых пациентов были проявления расстройства со стороны желудочно-кишечного и признаки интоксикации.

В мире Восточная Азия Китай Общество Здоровье Распространение нового коронавируса

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