Посольство России выясняет обстоятельства пропажи актрисы Андрейченко

Российские дипломаты в Мексике не располагают сведениями о пропаже на юге страны советской и американской актрисы Натальи Андрейченко, звезды мюзикла "Мэри Поппинс, до свидания".

Об этом передает РИА Новости со ссылкой на пресс-атташе посольства Евгения Ненашкина.

"В посольство в связи с пропажей Натальи Андрейченко никто не обращался, о пропаже не заявляли, поэтому данных пока у нас нет", - сказал Ненашкин, добавляя, что обстоятельства инцидента там в настоящее время выясняют.

Напомним. Ранее PR-директор актрисы Ян Трунцев сообщил, что Заслуженная артистка РСФСР Наталья Андрейченко, проживающая в Мексике, уже двое суток не выходит на связь. Ее телефоны не отвечают, близкие также не знают, где она.

Актриса пропала в курортном городе Канкун 25 января, уехав от подруги. После появилась информация, что автомобиль актрисы обнаружен в гараже ее дома.