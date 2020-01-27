Путин поручил отметить юбилей со дня рождения Рахманинова

Юбилей, 150-летие со дня рождения композитора Сергея Рахманинова, будет отмечаться в России на государственном уровне. Такой указ подписал президент, отметив выдающийся вклад Рахманинова в отечественную и мировую культуру.

Глава государства распорядился создать оргкомитет по подготовке и проведению празднования в 2023 году в трехмесячный срок. Поручение дано правительству.

Также Владимир Путин указал разработать и утвердить план основных мероприятий по подготовке и проведению празднования. Региональным властям президент рекомендовал также принять участие в подготовке и проведении мероприятий.