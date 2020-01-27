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27.01.2020 12:05
Рубрика: Власть

Путин поручил отметить юбилей со дня рождения Рахманинова

Текст: Кира Латухина

Юбилей, 150-летие со дня рождения композитора Сергея Рахманинова, будет отмечаться в России на государственном уровне. Такой указ подписал президент, отметив выдающийся вклад Рахманинова в отечественную и мировую культуру.

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Глава государства распорядился создать оргкомитет по подготовке и проведению празднования в 2023 году в трехмесячный срок. Поручение дано правительству.

Также Владимир Путин указал разработать и утвердить план основных мероприятий по подготовке и проведению празднования. Региональным властям президент рекомендовал также принять участие в подготовке и проведении мероприятий.

Власть Работа власти Культура Музыка Классика Президент

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