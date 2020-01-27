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27.01.2020 12:12
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Максим Емельянычев привез в Москву коллектив из Нижнего Новгорода

Текст: Северьян Цагарейшвили

Камерный ансамбль "Солисты Нижнего Новгорода" впервые выступил на сцене Концертного зала "Зарядье". Дирижер - один из самых востребованных российских музыкантов молодого поколения - Максим Емельянычев. Именно с ним сегодня связан симфонический тренд "Солистов", и в сентябре 2017 года французская звукозаписывающая компания Aparté Music записала Третью симфонию Бетховена и Вариации на тему Гайдна Брамса - совместный диск музыкантов.

Фото: Предоставлено Маей Крыловой
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Основанный в начале 1980-х годов, коллектив "Солисты Нижнего Новгорода" входит в число самых авторитетных камерных ансамблей России, а его репертуар простирается от исторически информированного барокко до последних веяний электронно-акустической музыки. Программа московского концерта показала разные грани мастерства музыкантов - от строгого классицистского академизма в лице венских классиков до новаторского стиля современности. А Максим Емельянычев, яблоко") продемонстрировал глубокое чувство стиля, ведя оркестр с большим музыкантским чутьем.

Вечер открылся "Фантазией на тему Томаса Таллиса" британского композитора Ральфа Воана-Вильямса. Основанное на мотиве одного из гимнов английского композитора эпохи Ренессанса Томаса Талеса, совмещенном с гармоническим языком начала XX века, произведение предназначено для струнного ансамбля, призванного имитировать величественное звучание "короля инструментов" - органа. Для достижения особого акустического впечатления часть струнных инструментов расположилась на балконе, и льющееся звучание двух инструментальных групп, будто перекликающихся друг с другом, создавали в зале таинственно-сакральную атмосферу.

Мистицизм Воана-Вильямса сменился задором восемьдесят третьей симфонии соль-минорной Франца Йозефа Гайдна, получившей шуточное название "Курица". Полные лучезарного юмора быстрые фрагменты, в которых звучание скрипок и деревянных духовых изображает кудахтанье курицы, в ней сочетаются с возвышенной красотой мелодии Andante. Мастерство оркестра и дирижера чувствовалось в слаженности и прозрачности звучания гайдновской партитуры, полного "драйва" и энергии, но никогда не выходящего за строгие рамки классицистического стиля.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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Так же вдохновенно прозвучало другое произведение из классического репертуара - Фортепианный концерт № 17 Моцарта, одна из мелодий которого, кстати была услышана композитором у скворца. В нем Максим Емельянычев выступил не только как дирижер, но и как солист.

Современный репертуар на концерте оказался представлен сочинением Павла Карманова с неординарным названием "Green DNK", содержащим в себе как намек на фамилию известной скрипачки Татьяны Гринденко, так и связь с зеленым цветом - символом жизни - в сочетании с несущей ключевую для жизни человека генетическую информацию молекулой. Завершился же концерт исполнением на бис абсолютного хита всех времен и народов - бессмертного Andante из двадцать первого фортепианного концерта Моцарта.

Кстати

После московского концерта эта программа будет исполнена Максимом Емельянычевым и "Солистами Нижнего Новгорода" в Париже.

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