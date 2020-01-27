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27.01.2020 18:01
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Москалькова рекомендовала помиловать осужденную израильтянку

Текст: Владимир Емельяненко

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась в Комиссию по помилованию при президенте РФ с просьбой рекомендовать процедуру помилования в отношении израильтянки Наамы Иссахар. Ранее осужденная в России за контрабанду наркотиков израильтянка попросила президента РФ Владимира Путина о помиловании.

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
Путин встретился с матерью осужденной в РФ израильтянки

Теперь в соответствии с ходатайством о помиловании и действующим законом просьба о помиловании передана руководству колонии, где находится осужденная, - в ИК-1 Московской области ( город Дмитров). В Управлении ФСИН по Московской области документы проверяются и затем будут переданы в региональную комиссию по помилованию, которую возглавляет Александр Горбылев. Также в нее входит Уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова. Затем акт о помиловании проходит процедуру голосования в открытом режиме. Подписанный всеми членами комиссии протокол и заключение направляются губернатору Московской области Андрею Воробьеву.

По итогам губернатор вносит президенту РФ представление о целесообразности применения акта помилования в отношении осужденного или отказ в помиловании.

Справка "РГ"

26-летняя Наама Иссахар, гражданка Израиля осуждена в Подмосковье на 7,5 лет колонии за контрабанду и хранение наркотиков. Ее задержали в апреле 2019 года в транзитной зоне аэропорта "Шереметьево" по пути из Дели в Тель-Авив. В рюкзаке у девушки нашли почти 10 граммов гашиша.

Происшествия Правосудие Тюрьмы Президент Уполномоченный по правам человека Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область

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