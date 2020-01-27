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27.01.2020 16:32
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Собянин дал старт проходке очередного тоннеля БКЛ метро

Текст: Сергей Жуков
Восточный участок Большой кольцевой линии столичного метро длиной 11,5 км - от "Нижегородской" до "Каширской", планируется достроить до конца 2022 года. Об этом сегодня сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, проинспектировав строительство новой станции "Текстильщики".

"Это важный и не простой отрезок большого кольца, - пояснил мэр. - Тем не менее, строительство развернуто в полном объеме". Здесь возводятся четыре станции: "Кленовый бульвар", "Нагатинский Затон", "Печатники" и "Текстильщики". Между последними двумя строители сегодня начали прокладывать тоннель с помощью огромного десятиметрового щита, который до этого работал на Некрасовской ветке между станциями "Окская", "Стахановская" и "Нижегородская". По традиции у него женское имя - Виктория, за которым скрывается 830 тонн металла! Как рассказал гендиректор компании-подрядчика Марс Газизуллин, тяжелую конструкцию впервые спустили в котлован новым способом - с помощью так называемой портальной системы. Раньше части щита опускали большими кранами и монтировали уже внизу. В этот раз машину собрали наверху, а потом отправили вниз на специальной платформе. Такая схема, по словам строителей, на месяц ускорила монтаж щита. Быстрее десятиметровый щит и копает тоннель, поскольку проходит насквозь через строящуюся станцию и двигается дальше. Поэтому его не нужно заново разбирать и собирать. Снижается и стоимость строительства.

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Будущая станция "Текстильщики", откуда стартовал щит, расположена между Шоссейной улицей и железнодорожными путями МЦД-2. Котлован здесь уже готов, сейчас строители перекладывают инженерные сети. Станцию оформят в серых и светлых тонах. Полы выложат гранитом, а стены - мрамором. Отсюда в будущем пассажиры смогут перейти на одноименные станции Таганско-Краснопресненской линии метро и МЦД-2.

Целиком восточный участок Большой кольцевой линии метро, по словам Собянина, должны достроить к концу 2022 года. С его запуском, по расчётам мэрии, станут доступнее районы Нагатинский Затон, Печатники, Текстильщики, Нижегородский и Лефортово, в которых проживают более 450 тысяч человек. Должны разгрузиться и центральные участки Замоскворецкой, Люблинско-Дмитровской и Таганско-Краснопресненской линий метро.

Полностью Большая кольцевая, как ожидается, замкнется к 2023 году. Длина новой ветки с 31 станцией составит 70 км. Таким образом, она может стать самой протяженной кольцевой линией метро в мире, обогнав Вторую кольцевую линию Пекинского метро (57 км). Со станций БКЛ можно будет сделать 23 пересадки на другие линии метро, четыре пересадки на Московское центральное (МЦК), шесть пересадок на первые два Московских центральных диаметра, 11 пересадок на линии железной дороги.

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