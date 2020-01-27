В Ярославле возбуждено дело против участника ДТП с автобусами

В Ярославле возбуждено уголовное дело в отношении водителя автобуса, спровоцировавшего ДТП, в котором погиб один пассажир и 24 пострадали.

По информации УМВД по Ярославской области, сидевший за рулем ЛиАЗа мужчина 1958 года рождения не выбрал скорость, позволявшую контролировать движение рейсового автобуса и безопасную дистанцию, и столкнулся с другим автобусом ЛиАЗ, двигавшимся в попутном направлении и выполнявшим заказные перевозки.

Напомним, авария произошла 24 января около семи часов утра на пересечении Московского проспекта и улицы Малая Пролетарская в Ярославле. Судя по записи с камер видеонаблюдения, автобусы следовали друг за другом, однако перед самым перекрестком ехавший вторым ЛиАЗ врезался во впереди идущий, делавший левый поворот, и пронесся вперед, на полосу встречного движения, сметя по пути светофор и задев несколько легковых автомобилей. Первый автобус, в свою очередь, столкнулся со впереди идущей легковушкой. Участниками этого ДТП, кроме автобусов, в общей сложности стали шесть легковых автомобилей.

В результате аварии пожилой пассажир одного из автобусов погиб, еще 24 человека, по уточненным данным директора больницы скорой помощи имени Соловьева Натальи Даниленко, в течение дня обратились за медицинской помощью (поначалу была информация о 16 пострадавших). Пятеро из них доставлены в больницу бригадами скорой помощи, трое госпитализированы. Детей среди травмированных нет. Со слов Даниленко, основной характер травм - ссадины, ушибы, растяжения. У всех госпитализированных состояние средней степени тяжести.

Врио начальника регионального УГИБДД Антон Царев сообщил, что на момент аварии асфальт был мокрым, однако наледи на нем не было. В путевом листе "виноватого" автобуса имеется отметка механика о том, что транспортное средство исправно.

27 января специализированное отделение следственной части СУ УМВД РФ по Ярославской области по расследованию ДТП с тяжкими последствиями возбудило в отношении водителя автобуса уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).

В полиции сообщили, что назначены необходимые экспертизы, в том числе автотехническая и медицинская.