В столичную подземку весной спустятся новые музыканты. Заявки на участие в пятом по счету сезоне проекта "Музыка в метро" принимают со вчерашнего дня.

Проект, разрешающий легально играть в метро, появился в Москве в 2016 году. Тогда организаторы получили около 500 заявок, а в прошлом году - уже полторы тысячи, рассказал директор Московского продюсерского центра Андрей Петров. Юбилейный сезон, по его оценкам, может стать рекордным по количеству заявок. Принимают их до 22 марта. Музыканты, как и раньше, должны заполнить анкету на сайте music.mosmetro.ru. Нужно указать название группы или сценический псевдоним, жанр, репертуар и приложить ссылки на видеозаписи своих выступлений. Тех, кому удастся пройти через "сито", в апреле пригласят на живые прослушивания. Оценивать конкурсантов будут представители Московского продюсерского центра, звезды шоу-бизнеса, именитые продюсеры, преподаватели музыкальных училищ имени Гнесиных и Шнитке. В жюри в разное время успели побывать Антон Беляев, Виктория Дайнеко, Manizha, Кирилл Рихтер, артисты лейбла Black Star... Имена новых экспертов авторы проекта пока не раскрывают. Музыканты, которые пройдут кастинг, смогут играть в московском метро целый год.

Сегодня в столичной подземке и МЦК уже 33 площадки, где разрешено играть и петь участникам проекта. В прошлом году музыканты впервые вышли за пределы метро - они выступают в павильоне Московских центральных диаметров и у Даниловского рынка. Аренда площадок не стоит музыкантам ни рубля. Хотя, исполняя свои песни, артисты могут немного подзаработать. Ходить с шапкой по кругу им запрещено, но добровольные пожертвования не возбраняются, о чем говорят таблички рядом с импровизированной сценой.

Вокруг музыкантов в подземке нередко собираются группы слушателей по несколько десятков человек, но проходу остальных пассажиров это не машает. Площадки выбирают так, чтобы музыканты не создавали препятствий.

Кстати

Расписание "живых" концертов в московском метро можно посмотреть на сайте проекта - music.mosmetro.ru. Свои хиты артисты исполняют в непиковые часы: с 10.00 до 17.00 и с 20.00 до 22.00 в будни и с 10.00 до 22.00 по выходным.