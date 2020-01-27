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27.01.2020 10:30
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Аэропорт Комсомольска-на-Амуре возобновил прием рейсов

Текст: Александр Филимоненко

Воздушная гавань города Юности возобновила обслуживание гражданских авиарейсов после проведения дополнительных мероприятий по обеспечению безопасности полетов, как того требовали предписания Росавиации. Об этом сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края.

Фото: iStock
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- Выполнение рейсов продолжится с 8 часов утра 28 января. В этот день запланирован субсидированный рейс Комсомольск-на-Амуре - Южно-Сахалинск авиакомпании "Аврора". "Хабаровские авиалинии" возобновят рейсы через Хурбу с 29 января, - сообщили в региональном минтрансе. - В течение месяца будет заново проведена сертификации компании-оператора аэропорта.

22 января Дальневосточное управление Росавиации аннулировало сертификат оператора аэропорта Хурба из-за нарушений требований безопасности полетов. Управляющей воздушной гаванью компании требовалось устранить недочеты в организации поисковых, аварийно-спасательных и противопожарных работ.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область Южно-Сахалинск ДФО Хабаровский край

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