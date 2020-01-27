Аэропорт Комсомольска-на-Амуре возобновил прием рейсов

Воздушная гавань города Юности возобновила обслуживание гражданских авиарейсов после проведения дополнительных мероприятий по обеспечению безопасности полетов, как того требовали предписания Росавиации. Об этом сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края.

- Выполнение рейсов продолжится с 8 часов утра 28 января. В этот день запланирован субсидированный рейс Комсомольск-на-Амуре - Южно-Сахалинск авиакомпании "Аврора". "Хабаровские авиалинии" возобновят рейсы через Хурбу с 29 января, - сообщили в региональном минтрансе. - В течение месяца будет заново проведена сертификации компании-оператора аэропорта.

22 января Дальневосточное управление Росавиации аннулировало сертификат оператора аэропорта Хурба из-за нарушений требований безопасности полетов. Управляющей воздушной гаванью компании требовалось устранить недочеты в организации поисковых, аварийно-спасательных и противопожарных работ.