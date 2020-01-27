Пункт пропуска Благовещенск-Хэйхэ закрыт до 1 февраля

Пограничные пункты пропуска в Благовещенске и Хэйхэ начнут свою работу позже намеченных сроков.

Ранее было принято решение, в связи с празднованием китайского нового года, приостановить работу погранпереходов с 25 по 27 января.

"Планируется, что международные грузопассажирские перевозки на направлении Благовещенск- Хэйхэ возобновятся 1 февраля",- сообщили в правительстве Амурской области.

Эти меры приняты в связи с распространением в Китае коронаровируса, от которого уже погибли несколько десятков человек и более двух тысяч инфицировано.

В приграничной провинции Хэйлунцзян объявлена ЧС первого уровня.

На 25 января в провинции зафиксировано 15 случаев нового вида пневмонии: восемь - в Харбине, один - в Муданьцзяне, три - в Дацине, два - в Суйхуа. Первый подтвержденный случай зафиксирован в Цицикаре.