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27.01.2020 05:30
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Пункт пропуска Благовещенск-Хэйхэ закрыт до 1 февраля

Текст: Александр Ярошенко

Пограничные пункты пропуска в Благовещенске и Хэйхэ начнут свою работу позже намеченных сроков.

Фото: AP Photo/Mark Schiefelbein
Власти Китая продлили новогодние каникулы из-за коронавируса

Ранее было принято решение, в связи с празднованием китайского нового года, приостановить работу погранпереходов с 25 по 27 января.

"Планируется, что международные грузопассажирские перевозки на направлении Благовещенск- Хэйхэ возобновятся 1 февраля",- сообщили в правительстве Амурской области.

Эти меры приняты в связи с распространением в Китае коронаровируса, от которого уже погибли несколько десятков человек и более двух тысяч инфицировано.

В приграничной провинции Хэйлунцзян объявлена ЧС первого уровня.

На 25 января в провинции зафиксировано 15 случаев нового вида пневмонии: восемь - в Харбине, один - в Муданьцзяне, три - в Дацине, два - в Суйхуа.  Первый подтвержденный случай зафиксирован в Цицикаре.

Общество Здоровье В мире Восточная Азия Китай Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область Благовещенск Распространение нового коронавируса

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