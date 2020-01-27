Трое приморцев обратились к врачам после поездок в КНР

В Приморском крае на предмет выявления коронавируса лабораторно обследованы трое пациентов, обратившихся в медицинские учреждения после поездок в Китай. У всех были симптомы ОРВИ. Как сообщает территориальное управление Роспотребнадзора, результаты обследований на вирус 2019-nCoV у них отрицательные.

Ситуацию в понедельник обсудили на еженедельном совещании у заместителя председателя правительства региона - министра здравоохранения Виктора Фисенко, информирует пресс-служба правительства региона. По словам руководителя Роспотребнадзора Приморья Татьяны Детковской, сейчас в крае отмечается незначительное превышение - на 2,5 процента - заболевания острыми респираторными инфекциями. Но в целом ситуация по ОРВИ и гриппу остается в пределах нормы и свойственна для данного времени года. Что касается заболеваемости пневмонией, то данный момент она на 15 процентов ниже, чем в конце января прошлого года.

Татьяна Детковская напомнила, что неделю назад в регионе усилен контроль за всеми 15 пропускными пунктами: морскими, автомобильными, железнодорожными и воздушным.

"Везде наши специалисты ведут двойной контроль за въезжающими на территорию края с помощью тепловизиров", - сказала глава территориального управления Роспотребнадзора.